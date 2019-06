Huawei cita in giudizio gli USA per il sequestro di alcuni dispositivi di

A cosa serve l’aggiornamento Huawei P20 e P20 Pro 293 : propedeuticità ad EMUI 9.1? : Non è da sottovalutare per nulla l'aggiornamento Huawei P20 e P20 Pro con sigla firmware 293. Gli ex top di gamma del 2018 sono stati raggiunti già nei giorni scorsi dal pacchetto, in prima battuta. Dell'update, sulla base delle segnalazioni pervenute in redazione, abbiamo fornito le prime preliminari informazioni ma ora possiamo specificare esattamente che cosa esso prevede. La stessa sigla 293 identifica sia l'aggiornamento Huawei P20 che ...

Huawei Mate X : uscita posticipata - la data di commercializzazione : Huawei Mate X: uscita posticipata, la data di commercializzazione Dopo il rinvio del Galaxy Fold, l’azienda cinese di Huawei aveva per le mani l’occasione di immettere sul mercato il suo dispositivo mobile pieghevole, il primo al mondo del suo genere. È capitato invece che l’uscita del Mate X è stata anch’essa posticipata, a settembre. La vicenda Stati Uniti – Huawei, ha influenzato non poco la produzione e le ...

Stop ufficiale alla pubblicità Booking.com su schermata di sblocco Huawei - come eliminarla del tutto : La scorsa settimana, la pubblicità Booking.com su schermata di sblocco Huawei ha fatto capolino su un numero considerevole di dispositivi. Il fastidioso annuncio è stato oggetto di numerose critiche per la sua invadente presenza e ora il produttore cinese ha deciso di ascoltarle, facendo marcia indietro. In una nota ufficiale riportata anche da GizChina, l'azienda cinese avrebbe chiesto scusa a tutti i suoi clienti in giro per il mondo per ...

Pubblicità Booking.com su schermata di sblocco Huawei? Come cancellarla : Incredibile ma vero, la Pubblicità Booking.com su schermata di sblocco Huawei è giunta inaspettatamente nelle ultime ore. Senza alcun apparente motivo, l'annuncio relativo al noto sito di prenotazione alberghi avrebbe fatto la sua comparsa sulla pagina di accesso dei telefoni del produttore, non senza infastidire più di qualcuno. Quanto presente in apertura articolo è quello che in molti stanno visualizzando sui loro telefoni. La Pubblicità ...

Huawei ha posticipato la data di uscita del suo telefono pieghevole - il Mate X : L’azienda cinese Huawei ha annunciato che il Mate X, il suo primo telefono pieghevole, uscirà a settembre del 2019 e non più a giugno, come inizialmente previsto. Vincent Peng, vice presidente di Huawei, ha spiegato che la decisione è stata

Certificato il Huawei Mate X - vicini all’uscita del pieghevole? : Il Huawei Mate continua ad essere circondato da un alone di mistero. Presentato a febbraio, il primo smartphone pieghevole del produttore ancora non ha una data di uscita ufficiale. Quest'ultima sarebbe dovuta essere pianificata nel corrente mese di giugno ma le ben note vicende del ban USA nei confronti dell'azienda asiatica hanno di certo messo il freno alla sua commercializzazione. Eppure, dopo settimane di silenzio, ecco che finalmente è ...

Tutto pronto e ipotesi date per il nuovo sistema operativo Huawei : Hongmeng in uscita coi Mate 30 : Ci apprestiamo a vivere settimane davvero ricche di indiscrezioni per quanto riguarda Huawei ed il suo nuovo sistema operativo Hongmeng, il cui progetto ha subito per forza di cose una sorta di accelerazione da metà maggio, quando al netto delle proroghe è arrivato il ban Google imposto di Trump e più in generale dagli Stati Uniti. A tal proposito, è importante analizzare più da vicino le indiscrezioni di oggi 3 giugno, sopratTutto nel caso in ...

Huawei rivede i piani di crescita e riduce gli ordini di smartphone : Secondo una fonte cinese la taiwanese Foxconn avrebbe chiuso le linee di produzione di alcuni smartphone Huawei dopo una drastica riduzione degli ordini. L'articolo Huawei rivede i piani di crescita e riduce gli ordini di smartphone proviene da TuttoAndroid.

Apple e Xiaomi comandano il settore dei dispositivi indossabili ma Huawei e Samsung sono in crescita : Secondo un nuovo report relativo al mercato dei dispositivi indossabili nel primo trimestre del 2019 Samsung e Huawei hanno fatto registrare un'enorme crescita L'articolo Apple e Xiaomi comandano il settore dei dispositivi indossabili ma Huawei e Samsung sono in crescita proviene da TuttoAndroid.

Colpo di scena con il Huawei Mate 30 Lite in uscita il 5 giugno? L’indizio : Il Huawei Mate 30 Lite potrebbe essere lanciato davvero fra una manciata di giorni, più esattamente il prossimo 5 giugno. C'è un unico indizio ufficiale e inconfutabile in tal senso, rappresentato da un invito rilasciato alla stampa cinese in queste ore. Come visibile in chiusura articolo e riportato dall'autorevole fonte Huawei Central, l'invito in questione si riferisce al Huawei Maimang 8. Proprio la serie Maimang cinese corrisponde a ...

Prime bufale sul sistema operativo Huawei : vittime la data di uscita e la comparativa con Android : E anche al sistema operativo Huawei doveva capitare, proprio perché argomento molto dibattuto in questi giorni: le Prime bufale hi-tech hanno cominciato a circolare proprio in riferimento al nuovo OS proprietario della società cinese. Dunque va fornito ai nostri lettori un doveroso debunking proprio per chiarire cosa sia vero e cosa no per la nuovissima esperienza software. Partiamo dalla dalla data di uscita effettiva del sistema ...

Huawei OS Hongmeng : uscita - caratteristiche e anticipazioni : Huawei OS Hongmeng: uscita, caratteristiche e anticipazioni È stato depositato presso l’ufficio per la proprietà intellettuale di Pechino, il marchio di Huawei. Un marchio che fa espresso riferimento ad un sistema operativo, il cui nome dovrebbe essere Hongmeng. L’azienda cinese sta cercando un’alternativa ad Android e presto potrebbe sviluppare un sistema operativo di cui è il proprietario esclusivo. Questa decisione ...