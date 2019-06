Gravina | 15enne precipita per 20 metri per recuperare il telefono

ilgiornale

(Di lunedì 24 giugno 2019) Rachele Nenzi Il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio perché si stava sporgendo da un muretto peruncellulare Una tragedia sfiorata. Un ragazzo di 15 anni è stato salvato ain Puglia, in provincia di Bari, dopo essereto nelladopo un volo di una ventina di. La caduta è stata frenata dalla fitta vegetazione e da un albero, evitando gravi conseguenze. Il giovane, secondo quanto riportato, sta bene e non ha riportato gravi ferite. Sono stati i vigili del fuoco a riuscire a recuperarlo e riportarlo in sicurezza. Ilè stato imbracato e poi tirato su insieme a un altro uomo che l'ha raggiunto. Il giovane, che si chiama Francesco, si trovava insieme agli amici nella zona di San Michele delle Grotte quando all'improvviso c'è stata la caduta. Probabilmente il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio perché si stava sporgendo da un ...

