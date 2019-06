Giorgio Armani il re indiscusso di Pantelleria | da sempre isola dei Vip

A|X Armani Exchange - la collezione street firmata Giorgio Armani : Giorgio Armani arriva al Pitti Uomo. Lo fa con un evento esclusivo che per la prima volta porta la collezione A|X Armani Exchange all'interno della Fortezza da Basso. «Nel 1991 ho avuto un'intuizione, e l'ho chiamata A|X» racconta Giorgio Armani , «Ho preso ispirazione dalla realtà della strada, prima che diventasse uno dei tanti trend, ho creato una linea di abbigliamento facile, dai prezzi accessibili, per le ...

Kate Moss nuova musa per Giorgio Armani : Giorgio Armani ha scelto Kate Moss come volto della nuova campagna pubblicitaria autunno-inverno 2019. Gli scatti sono stati affidati al duo di fotografi composta da Mert Alas & Marcus Piggot, che già in passato hanno collaborato con lo stilista. Insieme a lei i modelli Daisuke Ueda e Thijs Stenneberg interpretano la parte maschile della collezione Giorgio Armani Autunno/Inverno 2019/20, presentata, per la prima volta insieme a quella ...

Giorgio Armani - la sfilata Cruise 2020 a Tokyo : Il legame che unisce Giorgio Armani al Giappone è cosa nota. Sin dai primi anni Ottanta lo stilista ha dimostrato un interesse profondo per quel senso di bellezza, quell'estetica morbida e al tempo stesso rigorosa, tipica del Paese del Sol Levante, che ha declinato in diversi aspetto del suo lavoro. Non stupisce allora che la collezione Cruise 2020, che per la prima volta ha visto insieme uomo e donna, abbia scelto come cornice il ...