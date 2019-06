Calendario Europei basket femminile 2019 | date | gironi | programma | orari e tv

Softball - Europei 2019 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Cominceranno dal prossimo 30 giugno, e termineranno il 6 luglio, gli Europei di Softball 2019, che avranno luogo tra la Repubblica Ceca e la Polonia. E’ pronto a rinnovarsi il classico duello tra Italia e Olanda, una costante storica tanto del Softball quanto del baseball. Sono loro le due selezioni favorite per la vittoria finale, anche se non sono le sole a poter godere delle possibilità di far bene. La Repubblica Ceca, infatti, è emersa ...

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il Calendario e tutte le partite dei gironi. Quarta vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Europei Under 21 - guida completa : Calendario e orari di tutte le partite : diretta tv e streaming : tutte le informazioni utili per non perdersi neanche un minuto del Campionato europeo di calcio Under-21 che si gioca dal 16...

Basket femminile - Europei 2019 : il Calendario completo. Date - programma - orari e tv dai gironi alla finale : Si avvicina il momento di EuroBasket Women 2019, che alle nostre latitudini ha una definizione, tradotta, che si riassume in Europei di Basket femminile 2019. Si gioca in Serbia e in Lettonia, con un’organizzazione congiunta che porta otto squadre all’Arena di Riga, impianto da 11.200 posti che già ospitò l’edizione 2009, e altre otto tra il Cair Sports Center di Nis, la terza più grande città di Serbia, e la Crystal Hall di ...

Judo - Europei 2019 : il Calendario completo. Programma - orari e tv : I Campionati Europei 2019 di Judo sono ormai alle porte, infatti la capitale bielorussa di Minsk ospiterà i migliori Judoka del Vecchio Continente da sabato 22 a martedì 25 giugno in occasione degli European Games 2019. 400 atleti provenienti da 49 Nazioni si sfideranno per conquistare l’ambito titolo continentale e soprattutto per accumulare punti pesantissimi in ottica qualificazione olimpica a Tokyo 2020. L’Italia si presenta a ...

