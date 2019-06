Auto&Design | il magazine festeggia 40 anni di racconti di stile con una mostra

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 giugno 2019) “Auto&Design – Il Progetto raccontato” è un excursus nella storia dell’automobilismo mondiale attraverso le vere concept e showcar che la rivista fondata a Torino nel 1979 ha raccontato attraverso parole, immagini ma soprattutto bozzetti che erano le stesse Case di tutto il mondo a inviare alla redazione. “La Bibbia del car design”i suoi quarant’al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino (Mauto) con un’esposizione da sogno realizzata grazie al contributo delle collezioni dei costruttori: inpiù di quindici bellezze e sperimentazioni, a partire da una Jaguar C-X75, la ibrida a due posti realizzata per metà in alluminio riciclato, presentata al salone di Parigi per il 75esimo della Casa britca; si va poi alla Bertone Pandion, concept di una coupé nata per celebrare un secolo del Biscione, che per l’occasione ha prestato al ...

