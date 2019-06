Superbike | GP Misano 2019 | risultato gara-2 Jonathan Rea vince e riapre il Mondiale

Diretta Sbk 2019/ Superbike - streaming video e tv : prende il via gara 2! - Gp Misano - : Diretta Superpole Race, Gp Misano Sbk 2019, streaming video tv: è terminata pochi istanti fa la gara breve sul circuito romagnolo

Superbike - Alvaro Bautista vince la Superpole Race a Misano : 14° successo stagionale per lo spagnolo : Il pilota della Ducati si impone davanti a Lowes e Haslam, vincendo così la quattordicesima gara della stagione Alvaro Bautista continua a dominare il Mondiale Superbike, il pilota spagnolo si impone infatti nella Tissot Superpole Race al Gp di Misano, centrando così il quattordicesimo successo stagione. Al primo anno in questa categoria, il rider della Aruba.it Racing – Ducati precede di oltre 7 e 9 secondi i britannici Alex Lowes e ...

Superbike - Risultato superpole race GP Misano 2019 : Bautista torna al successo davanti a Lowes - Rea cade ma termina quinto : Doveva essere la grande occasione di Jonathan Rea, invece questo inizio di giornata a Misano ha fortemente sorriso ad Alvaro Bautista e alla sua Ducati; l’iberico ha vinto meritatamente la superpole race che precede gara-2 e ne determina la griglia di partenza, di fatto controllando piuttosto agevolmente l’intera corsa. Il centauro Kawasaki, invece, è caduto a tre giri dal termine al Tramonto, quando si trovava in seconda posizione, ...

LIVE Superbike - GP Misano 2019 in DIRETTA : superpole race e gara-2 in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Cronaca di gara-1 – Highlights – Dichiarazioni post gara – Classifica Mondiale aggiornata Buongiorno e Benvenuti alla DIRETTA LIVE di questa domenica di Superbike, dove a Misano andranno in scena la superpole race alle 11:00 e poi gara-2 a partire dalle 15:00. Giornata intensissima quella di ieri dove la protagonista principale è stata la pioggia che ha stravolto la prima ...

Superbike - GP Misano 2019 oggi : superpole race e gara-2. Orari - programma - tv e streaming : Il fine settimana del Gran Premio di Misano 2019 si concluderà oggi, domenica 23 giugno, con lo svolgimento delle ultime due manche della settima tappa del Mondiale Superbike. In mattinata andrà in scena la superpole race, mentre nel primo pomeriggio si disputerà la tradizionale gara-2 in condizioni presumibilmente migliori rispetto a quelle incontrate dai piloti in gara-1. Jonathan Rea ha sfruttato l’opportunità di gareggiare sul bagnato ...

Superbike - buoni risultati per il team Ducati in Gara-1 a Misano : terzo posto per Alvaro Bautista : La scuderia italiana si prende un terzo e quinto posto in Gara-1 a Misano, con Bautista che occupa il gradino più basso del podio Álvaro Bautista e Chaz Davies hanno ottenuto due buoni risultati, un terzo e un quinto posto rispettivamente, in Gara 1 oggi sul circuito di Misano Adriatico nel settimo round del Mondiale Superbike. Condizioni difficili, con forti rovesci hanno causato ritardi nella procedura di partenza, schedulata ...

Superbike – Rea re a Misano : sua gara-1 - Bautista terzo : Sotto la pioggia il campione del mondo vince Race 1 e festeggia: è il pilota più vincente in WorldSBK a Misano, dove dieci anni fa vinse la sua prima gara. Domani Superpole Race alle 11 e Race 2 alle 14.00. La WorldSSP alle 12.15 e la WorldSSP300 alle 15.15 Prima giornata di gare del Pata Riviera di Rimini Round all’insegna della variabilità del meteo e della pioggia martellante, prima e durante Race 1 del WordSBK. Alla fine, acclamato dal ...

VIDEO Superbike - gara-1 GP Misano 2019 : highlights e sintesi. Rea vince sul bagnato - Bautista terzo - due bandiere rosse : Jonathan Rea ha vinto la gara-1 del GP Misano 2019, tappa del Mondiale Superbike che è andata in scena sul tracciato intitolato a Marco Simoncelli. Il pilota della Kawasaki si è imposto al termine di una gara sospesa per due volte a causa di una pioggia intensa. Il britannico è riuscito a guadagnare terreno nei confronti di Alvaro Bautista, lo spagnolo della Ducati ha concluso in terza posizione e ora ha 32 punti di vantaggio sul Campione del ...

Superbike - GP Misano 2019. Rea : “Vittoria importante - condizioni difficili”. Bautista : “Podio pesante - prima gara sul bagnato” : Jonathan Rea ha vinto la gara-1 del GP Misano 2019, tappa del Mondiale Superbike. Il centauro della Kawasaki si è imposto sull’asfalto bagnato del circuito intitolato a Marco Simoncelli al termine di una gara infinita caratterizzata da due interruzioni a causa della forte pioggia che si è abbattuto sulla Riviera Romagnola. Il britannico ha sfruttato al meglio le condizioni dell’asfalto ed è riuscito a trionfare guadagnando un ...

Superbike - Risultato Gara-1 GP Misano 2019 : Rea mantiene i nervi saldi e torna al successo - Bautista terzo dietro a Sykes : Un emozionante Gara-1 del GP di Misano ha visto trionfare sotto un vero diluvio Jonathan Rea sulla sua Kawasaki, il quale ha approfittato della caduta di Alex Lowes quando era in testa. In seconda piazza arriva lo storico podio BMW con Tom Sykes precedendo il leader del Mondiale Alvaro Bautista che può ringraziare i problemi di alcuni suoi rivali per questo comunque soddisfacente Risultato dove ha limitato al meglio i danni. Alessandro Delbianco ...

Superbike – Non c’è pace a Misano : Gara-1 sospesa per pioggia : Forti acquazzoni a Misano, interrotto il Gp di Superbike: pista troppo bagnata, condizioni pericolose per i piloti Inizia male il weekend di gara del Gp di Misano di Superbike: dopo lo spavento di ieri nelle prove libere per la terribile caduta di Van der Mark, i piloti oggi hanno dovuto fare i conti con la pioggia, che ha costretto gli organizzatori ad interrompere Gara-1. Partenza dunque ritardata per le cattive condizioni che hanno reso ...

Superbike - GP Misano 2019 : quando si corre gara-2? Programma - orari e tv di domenica 23 giugno : domenica 23 giugno si corre il GP Misano 2019, tappa del Mondiale Superbike che va in scena sul tracciato romagnolo intitolato a Marco Simoncelli. Dopo l’appassionante gara-1 che ha incendiato il sabato pomeriggio sulla Riviera, la domenica è dedicata a due prove: in mattinata la superpole race e nel pomeriggio spazio a gara-2. Sembra tutto pronto per una serratissima lotta tra Alvaro Bautista e Jonathan Rea, il centauro della Ducati è in ...

Superbike - GP Misano 2019 : risultato superpole. Rea è velocissimo - Bautista chiude quinto e Melandri è solo 13° : Il nord-irilandese Jonathan Rea (Kawasaki) conferma i favori del pronostico ed ottiene la pole position del GP di Misano, settimo round del Mondiale 2019 di Superbike. Sul tracciato dedicato a Marco Simoncelli, il centauro britannico si è confermato il migliore, pennellando ogni curva del circuito nostrano e rafforzando la convinzione che batterlo qui sarà complicato. La ZX-10RR, infatti, pare sposarsi alla perfezione con le caratteristiche di ...