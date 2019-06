Quelle suore pregano troppo E il Vaticano chiude l' ordine

ilgiornale

(Di domenica 23 giugno 2019) Riccardo Cascioli Governo autoritario della Congregazione, immobilità nel vivere il carisma, troppa preghiera e in modo tradizionale. A causa di queste accuse e di fronte al rifiuto delledi vedere snaturata la loro missione, un altroreligioso viene distrutto ad opera del. Questa volta tocca a un giovane istituto francese, quello delle Piccole Sorelle di Maria Madre del Redentore, ma è solo l'ultima puntata di una serie di attacchi a congregazioni religiose, magari ricche di vocazioni in tempi di magra generale, giudicate «tradizionaliste» e poco in sintonia con «la nuova teologia della vita consacrata».La storia delle Piccole Sorelle ha inizio nel 1939 quando un gruppo di giovani si riunisce in comunità a Tolosa attorno a Maria Nault, poi Madre Maria della Croce. Dopo la nascita di altre comunità, nel 1989 vengono riconosciute come istituto ...

astrobIondie : @dracasfriz Io devo ancora capire come entrare a far parte di quelle suore comunque - dustypoems : @LagnaLibera anche perché le osservazioni delle suore e quelle che potrebbero farti un maniaco a caso sono comicamente simili - mooger63 : RT @bibi_bibo2002: @mooger63 @adrianobusolin Essendo stata 15 anni a studiare dalle suore...quando ne esci hai un attimo di ribellione a me… -