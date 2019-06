Nuovi corsi pas | favorevoli e contrari

Concorsi maestre - Bongiorno : “Via libera al Miur per 17mila Nuovi docenti”. E ok anche ad aumento stipendio per i presidi : Via libera del ministero della Pubblica amministrazione alle procedure per il reclutamento di quasi 17mila nuove maestre e all’aumento di stipendio per i presidi. Le due novità sono state annunciate dalla titolare della P.a., Giulia Bongiorno. Nel dettaglio, ha spiegato la ministra in quota leghista, si tratta di “10.624 per l’anno scolastico 2020/2021 e 6.335 per l’anno scolastico 2021/2022”. Il decreto dà ...