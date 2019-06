Kate Middleton | il regalo di compleanno a William che scatena ancora il sospetto sulla

Kate Middleton - che vorrebbe una sorellina per Charlotte : Louis di Cambridge, star del Trooping the colour 2019Louis di Cambridge, star del Trooping the colour 2019Louis di Cambridge, star del Trooping the colour 2019Louis di Cambridge, star del Trooping the colour 2019Louis di Cambridge, star del Trooping the colour 2019Louis di Cambridge, star del Trooping the colour 2019Louis di Cambridge, star del Trooping the colour 2019Louis di Cambridge, star del Trooping the colour 2019Louis di Cambridge, star ...

Kate Middleton e William - lo sgarbo di Meghan e Harry al compleanno del duca di Cambridge. Fan furiosi : «È tuo fratello» : Kate Middleton e William, lo sgarbo di Meghan Markle e Harry al compleanno del duca di Cambridge. Fan furiosi: «È tuo fratello». Non si placano le voci di una presunta...

Kate Middleton... chi è la donna che fece perdere la testa a William? : Nella giornata di ieri, il Duca di Cambridge ha spento 37 candeline tra numerosi auguri (tenerissimi quelli del padre Carlo), qualche polemica e un ringraziamento ufficiale via Twitter. Oggi marito e tre volte padre, secondo quanto rivelato dalla biografa reale Katie Nicholl, 16 anni fa avrebbe trascorso un compleanno molto diverso da quello appena passato, almeno per quanto riguarda il suo rapporto con Kate Middleton.-- Nel suo ...

Spesi 55 milioni per le sue nozze! Meghan Markle batte Kate Middleton : Meghan Markle batte ancora Kate Middleton e questa volta il terreno della contesa sono le spese, decisamente esose, delle duchesse. Il noto sito therichest.com infatti ha deciso di porre sotto la lente d’ingrandimento la cifra spesa da numerosi vip in occasione delle nozze. Il risultato? Meghan supera tutti, persino Kim Kardashian e George Clooney.-- Il 19 maggio 2018, Harry e Meghan si sono giurati amore eterno nella cappella di St George, ...

Kate Middleton - William compie gli anni ma Harry e Meghan se ne dimenticano : William compie 37 anni, è nato infatti il 21 giugno 1982. Kate Middleton festeggia il marito con un party casalingo in forma privata, insieme ai tre figli, George, Charlotte e Louis. Tra l’altro i Duchi di Cambridge, che hanno partecipato al Royal Ascot, devono affrontare le conseguenze di un incidente stradale causato da un agente della loro scorta.-- Ma oggi è il compleanno di William. Carlo e Camilla hanno voluto esprimere i loro auguri al ...

Kate Middleton e William - strappo epocale : fondazioni - scaricati da Meghan Markle e Harry : Si consuma anche ufficialmente la separazione degli impegni umanitari dei duchi di Sussex, Harry e Meghan, rispetto a quelli dei duchi di Cambridge, William e Kate. L’annuncio è arrivato oggi dopo mesi di anticipazioni dei media britannici e di voci di presunte divergenze fra le due consorti riverbe

Kate Middleton e quello chignon adatto alle spose estive : Acconciature sposa: gli chignon più belli dai saloni e dalle starAcconciature sposa: gli chignon più belli dai saloni e dalle starAcconciature sposa: gli chignon più belli dai saloni e dalle starAcconciature sposa: gli chignon più belli dai saloni e dalle starAcconciature sposa: gli chignon più belli dai saloni e dalle starAcconciature sposa: gli chignon più belli dai saloni e dalle starAcconciature sposa: gli chignon più belli dai saloni e ...

Mamme e prova costume : i segreti di Kate Middleton - : Marina Lanzone La principessa segue una dieta sana e non ha mai rinunciato allo sport, nemmeno in gravidanza. Ma anche la perfetta Kate Middleton ha un piatto preferito, molto calorico, a cui non sa dire di no L’estate è iniziata, anche per le principesse. Kate Middleton non sarà certo spaventata dall’arrivo della bella stagione. La futura regina consorte è sempre preparata per la prova costume perché segue una dieta equilibrata, ...

William e Kate Middleton affranti - il corteo investe donna a Londra di 83 anni : è grave : Il corteo di William e Kate Middleton, duchi di Cambridge, ha investito una donna di 83 anni, ora ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Grande apprensione da parte dei reali, Kensington Palace ha diramato un comunicato per dimostrare vicinanza alla signora. William e Kate affranti, donna di 83 anni è grave Questa mattina Kensington Palace ha diramato un comunicato a seguito dell'incidente avvenuto tra alcune motociclette del corteo di ...

Kate Middleton e William devastati! Un uomo della scorta investe una 83enne : Kate Middleton e William sono stati coinvolti in un incidente stradale mentre si recavano a Windsor per la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera. Un uomo della loro scorta ha investito con la moto una vedova 83enne, Irene Mayor. La donna è stata ricoverata in condizioni critiche ma, come scrive il Sun, non è in pericolo di vita. Trasportata in ospedale con l’eliambulanza, le sono state riscontrate la frattura del bacino e diverse ...

Kate Middleton e il principe William in crisi - lei va in televisione e lancia un messaggio in codice al marito : C’è aria di crisi nel matrimonio tra il principe William e Kate Middleton. Dietro l’apparente famiglia perfetta si nasconderebbero malumori e tradimenti. A corte, infatti, girano voci su una presunta relazione tra l’erede al trono e l’ex modella Rose Hanbury. La Duchessa, che si dimostra sempre più insofferente, avrebbe lanciato in televisione una sorta di messaggio in codice al marito. Ospite della trasmissione per ...

Kate Middleton e il principe William in crisi - lei va in televisione e lancia un messaggio in codice al marito : C'è aria di crisi nel matrimonio tra il principe William e Kate Middleton. Dietro l'apparente famiglia perfetta si nasconderebbero malumori e tradimenti. A corte, infatti, girano voci...

C'è anche la Galanti! Kate Middleton se la ride con le cugine al Royal Ascot : Il Royal Ascot ha aperto ufficialmente i battenti in un tripudio di abiti sfarzosi e di cappellini eccentrici. Kate Middleton è stata la protagonista assoluta della giornata, stupenda e radiosa in abito celeste, la stessa nuance scelta dalla Regina Elisabetta. La Duchessa non ha lasciato per un attimo il suo William, anche lui impeccabile in tight. Grande assente, ma giustificata, Meghan Markle, ancora in maternità.-- Kate è arrivata in ...

Kate Middleton e le altre : i beauty look al Royal Ascot 2019 : Royal Ascot 2019, i beauty look Royal Ascot 2019, i beauty look Royal Ascot 2019, i beauty look Royal Ascot 2019, i beauty look Royal Ascot 2019, i beauty look Royal Ascot 2019, i beauty look Royal Ascot 2019, i beauty look Royal Ascot 2019, i beauty look Royal Ascot 2019, i beauty look Royal Ascot 2019, i beauty look Royal Ascot 2019, i beauty look Royal Ascot 2019, i beauty look Royal Ascot 2019, i beauty look Royal Ascot 2019, i beauty look ...