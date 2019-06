Il campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi presenta in tv Sara | la nuova fidanzata

Caduta Libera - Gerry Scotti interrompe la dedica hot di Veronica per il campione Nicolò Scalfi : “Basta!” : Lei ha iniziato cantandogli “Oggi sono io” di Alex Britti, riformulata per l’occasione. Ma Gerry Scotti, quando Veronica è arrivata al punto hot del pezzo dedicato al campione di “Caduta Libera” Nicolò Scalfi, ha deciso di fermarla. “Basta, Basta. Ma è inutile che adesso guardi me, quando canti ‘pantaloni blu’ che sono quelli che indossa lui. Capite? Vengono qui, lui le massacra, loro perdono con lui e però gli ...

Caduta Libera - la dedica imbarazzante per il campione Nicolò Scalfi. Gerry Scotti blocca tutto : "Basta" : Prosegue l'avventura di Nicolò Scalfi al game-show Caduta Libera, in onda con successo nel pre-serale di Canale 5. Nel corso dell'ultima puntata, al campione è stata indirizzata una nuova dedica d'amore del tutto speciale. Dopo il ritorno nel gioco di Valeria, con cui il campione aveva avuto una sto

Caduta Libera - il campione Nicolò riceve una dedica d'amore e si imbarazza : Prosegue l'avventura di Nicolò al game-show Caduta Libera, in onda con successo nel preserale di Canale 5. Nel corso dell'ultima puntata, al campione è stata indirizzata una nuova dedica d'amore del tutto speciale, che questa volta gli è stata fatta da una delle concorrenti che ha provato a sfidarlo e che alla fine ha dovuto "arrendersi", poiché anche lei è Caduta nella botola dopo aver provato invano a battere il giovane bresciano. La ragazza ...

Caduta Libera - l'indiscrezione : "Il campione Niccolò è stato fatto fuori dal programma" - : Pina Francone Clamorosa indiscrezione secondo la quale il campione di Caduta Libera, Nicolò Scalfi, sarebbe stato sconfitto: addio alla trasmissione Se i record sono fatti per essere battuti, i campioni sono fatti per essere sconfitti. Dalle frequenze televisive di Mediaset, arriva una clamorosa indiscrezione: Nicolò Scalfi, campione di Caduta Libera, sarebbe stato fatto fuori dal progrmma per mano di un altro concorrente. Il giovane ...

A Caduta Libera il campione Niccolò è stato fatto fuori dal programma : Clamorosa indiscrezione secondo la quale il campione di Caduta Libera, Nicolò Scalfi, sarebbe stato sconfitto: addio alla trasmissione. Nicolò Scalfi, campione di Caduta Libera, sarebbe stato fatto fuori dal programma per mano di un altro concorrente. Il giovane bresciano continua a vincere, sbancando il format condotto da Gerry Scotti nella fascia preserale di Canale 5. Basti pensare che nella puntata del 4 giugno, infatti, ...

Mediaset - Caduta Libera : il campione Nicolò Scalfi vince ancora ma... Voce tremenda : "È stato fatto fuori" : Nicolò Scalfi, il campione di Caduta Libera continua a vincere e battere record. Dopo aver conquistato il titolo di campione più giovane della televisione e di campione con più presenze all'attivo il ragazzo bresciano nella puntata del 4 giugno ha vinto 100.000 euro che sommati alle altre vincite po

Nicolò Scalfi/ campione di Caduta Libera : "Con il montepremi? Aiuterò mamma e papà!" : Nicolò Scalfi, campioncino in carica di 'Caduta Libera' ha conquistato il record di 400mila euro: ecco cosa ne farà e il suo gesto scaramantico.

campione Nicolò Scalfi : attimi di panico alla fine di Caduta Libera : Caduta Libera: il Campione Nicolò Scalfi dà la penultima risposta a 5 secondi dal gong! Finale al cardiopalma nella puntata di Caduta Libera di oggi, sabato 1 giugno 2019: il Campione Nicolò Scalfi ha infatti perso 35 mila euro per un soffio, non riuscendo a dare una sola risposta al gioco degli ultimi 10 passi, pur riuscendo a rispondere correttamente alla penultima domanda, dopo aver tenuto i telespettatori con il fiato sospeso fino ...

L'Eredità - Caduta Libera e il ritrovato culto del campione nei quiz : "Sì, la vita è tutta un quiz". Sarà per quello che canta Renzo Arbore che il gioco a premi televisivo resiste all'inesorabile mannaia del tempo: passano le epoche, le mode, ma il quiz non perde il proprio smalto. Anzi, nelle sue molteplici declinazioni, il genere proprio dei grandi maestri del piccolo schermo ha ottenuto sempre maggiore rilevanza, tanto da conquistare spazi precisi nel palinsesto. Dalla serata del giovedì sul Programma ...

Caduta Libera - il dramma economico del campione Nicolò Scalfi : "Sono più povero di prima" : Il campione di Caduta Libera, Nicolò Scalfi, ha messo su finora un montepremi da capogiro dopo aver partecipato per 53 puntate al quiz show di Gerry Scotti. Scalfi ha vinto circa 400mila euro, eppure, come ha raccontato al settimanale Tv, Sorrisi e Canzoni, la sua vita va quasi peggio prima di prima

Caduta Libera - il campione Nicolò festeggia il montepremi record : "Aiuterò i miei genitori" : Nicolò Scalfi, il campioncino di Caduta Libera, il quiz del preserale di Canale 5 condotto da Gerry Scotti, si è raccontato sulle colonne di Tv, Sorrisi e Canzoni. Il giovane bresciano, appena ventenne, è reduce dalla vittoria di ulteriori 70mila euro, che gli ha consentito di raggiungere un montepremi complessivo di circa 400mila euro. In carica da 54 puntate, Nicolò non si schioda dalla botola centrale dal 24 ottobre dello scorso anno ed è ...

Caduta Libera - il campione Nicolò rivela il suo segreto : “La cultura serve - ma…” : Nicolò Scalfi è il Campione di Caduta Libera: le vincite e il numero di puntate Il Campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi ha battuto ogni record del game show condotto da Gerry Scotti. Il giovane ragazzo ieri sera, vincendo altri 70mila euro, ha raggiunto la cifra record di 400mila euro. Una somma mai vinta nella […] L'articolo Caduta Libera, il Campione Nicolò rivela il suo segreto: “La cultura serve, ma…” proviene da ...

Caduta Libera - il campione Nicolò Scalfi : “Sono più povero di quando ho iniziato” : Televisione La Sai l’Ultima?, torna il programma condotto da Ezio Greggio. Al suo fianco, la sua fidanzata. Lui: “Non è stata una mia idea” di Giulio Pasqui Un campione che molti ricordano, anche perché sono 53 le puntate delle quali è stato protagonista: stiamo parlando di Nicolò Scalfi e il quiz è Caduta Libera, condotto da ...

Sono più povero di quando ho iniziato! Il campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi : Nicolò Scalfi il 27 maggio ha vinto 70mila euro, raggiungendo la cifra totale di 400mila euro. Un piccolo record, si è aggiudicato o la cifra più alta di sempre e quello con il maggior numero di presenze (53 puntate). Per vincere non basta solo la cultura. Infatti, il segreto del successo del giovanissimo concorrente è il cruciverba. Ne fa uno al giorno in compagnia della nonna. “A scuola non ero un secchione le materie scientifiche non mi ...