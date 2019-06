De Ligt alla Juventus Ci siamo | la ' chiamata' di CR7 e il retroscena sul Psg

Cristiano Ronaldo ha invitato De Ligt alla Juve : Domenica 9 giugno si è disputata la finale di Nations League, che ha visto scontrarsi Portogallo ed Olanda, con la nazionale lusitana che ha trionfato grazie ad un gol di Gonzalo Guedes. Il match ha visto protagonista Cristiano Ronaldo, come al solito è il trascinatore del 'suo' Portogallo. Nella difesa olandese ha giocato un obiettivo di mercato della Juventus, De Ligt dell'Ajax, che ha dichiarato che a fine partita il portoghese si sia ...

de Ligt : “Cristiano Ronaldo mi ha chiesto di andare alla Juventus” : Matthijs de Ligt, difensore dell’Ajax e della Nazionale olandese, all’emittente Vos svela il siparietto che lo ha coinvolto con Cristiano Ronaldo dopo la finale della Nations League: “Ronaldo mi ha chiesto di andare alla Juventus. Ero un po’ stupito e scioccato, per questo ho riso. All’inizio non avevo capito…”. “Non so dove andrò – prosegue de Ligt – ora vado in vacanza e mi ...

