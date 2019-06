Trump | la guerra con l’Iran sarà una distruzione come non è stata mai vista prima

Iran. Trump : non voglio guerra : 02.59 Trump assicura che non vuole una guerra con l'Iran, ma aggiunge che, se così dovesse essere, "sarà una distruzione" come non è stata "mai vista prima". Lo ha detto in un'intervista a 'Meet the Press' sulla Nbc."Ma non voglio farlo", ha spiegato. Trump ha aggiunto che non ci sono precondizioni per i colloqui degli Stati Uniti con Teheran. "Non puoi avere armi nucleari. E se vuoi parlarne, bene. Altrimenti, puoi vivere in un'economia a ...

Iran : pressing Cia - Israele - sauditi Trump rischia la guerra non voluta : Trump si è circondato di falchi anti Iran. E ora, sotto il pressing di Israele e monarchie del Golfo, può essere costretto a fare una guerra che non vuole e che lo distrarrà dalla Cina Segui su affaritaliani.it

Gli Stati Uniti pronti alla guerra con l'Iran. Trump approva - poi ferma tutto : L’America questa notte ha lanciato un’operazione militare contro l’Iran, ma Trump è riluttante, non vuole fare la guerra e all’ultimo minuto ha fermato tutto. È dal 10 maggio che sul Foglio spieghiamo questa reticenza a impelagarsi in una nuova guerra e la contraddizione di un’Amministrazione di fal

GUERRA NEL GOLFO/ Drone Usa abbattuto dall'Iran - tre Stati manovrano Trump : Gli Usa ieri hanno ammessa l'abbattimento di un Drone da parte di un missile iraniano. Trump sembra obbedire a Arabia, Israele ed Emirati

Venti di guerra tra Iran e USA : l'Europa può porre un freno a Trump : Continua la tensione tra Stati Uniti e Iran, le accuse di Donald Trump all'amministrazione Iraniana guidata da Hassan Rouhani non si placano e rischiano di provocare un conflitto armato. L'Iran cerca di interloquire con l'Europa e non cedere alle continue provocazioni dell'amministrazione guidata dal presidente del Stati Uniti. Politiche destabilizzanti l'Iran viene presa di mira e accusata ripetutamente di aver attaccato alcune petroliere allo ...

GUERRA NEL GOLFO/ Italia tra due fuochi : Trump e fronte islamista - Iran e Qatar - : L'Occidente comincia a essere diviso sulla posizione da tenere nei confronti dell'Iran. Emergono soprattutto spaccature nell'Ue

Quindi ora Trump dichiara guerra? : Ieri l’Amministrazione Trump ha ribadito che ritiene l’Iran responsabile per l’attacco alle due petroliere in transito nel mare dell’Oman giovedì mattina. Mentre i soliti saperlalunghisti cominciavano a gridare al complotto, alla messinscena, all’operazione false flag e a sostenere che in realtà è t

La guerra dietro la pagina Wikipedia di Donald Trump : (foto: Getty Images) La pagina Wikipedia in lingua inglese del presidente statunitense Donald Trump è la più visitata al mondo tra quelle dedicate a una singola persona, e gli editor dell’enciclopedia online, in media, la vedono come una grande causa di fastidio: gestirla è infatti uno dei lavori più faticosi da svolgere sul portale. Soltanto a gennaio di quest’anno la pagina è stata visitata 156 milioni di volte, registrando 30 milioni di ...

La guerra commerciale tra Trump e Xi rischia di degenerare : Le trattative con il Messico e il Canada sembrano aver accontentato il presidente statunitense. Ma con Pechino le cose vanno diversamente. Perché? Leggi

Il botta e risposta Tria-Di Maio e la nuova guerra commerciale di Trump : Wow! stiamo peggio della Grecia (su alcuni titoli l'Italia paga un differenziale in più rispetto all'emissione della Grecia). L'opposizione sonnecchia omericamente (siamo buoni qui a dicosaparlare) e forse ha un tale timore di intralciare qualsiasi provvedimento che abbia a che fare coi pagament

Si riaccende la guerra tra Trump e Huawei dopo il ban. Il CEO : “Se mi chiama lo ignoro - è ridicolo” : Sembravano esserci ottimi presupposti per la pace tra Trump e Huawei, dopo il ban imposto a Google coi nuovi prodotti concepiti dall'azienda asiatica e con il blocco degli aggiornamenti relativi anche ai vecchi device già presenti sul mercato. dopo le ampie rassicurazioni del produttore, al punto che il proprio sistema operativo pare essere già in fase avanzata dal punto di vista della progettazione, bisogna aggiungere un ulteriore capitolo a ...

Usa-Iran - la guerra possibile passa anche per Aviano. Trump dispiegherà gli F35 in Italia : Attenzione, allarme rosso. Ogni mossa, ogni decisione assunte in queste settimane, in queste ore, dai falchi di Washington vanno nella stessa direzione: fare dell’Iran 2019, l’”Iraq 2003”. Una guerra che non ha come motivazione vera il nucleare iraniano e neanche il contenimento della penetrazione della mezzaluna sciita in Medio Oriente, sulla direttrice Damasco-Baghdad-Beirut. Sedici anni dopo l’Iraq, ...

La rivincita inaspettata di Samsung : quanto guadagna dalla guerra ingaggiata da Trump contro Huawei : Inutile negarlo, ai piani alti di Samsung staranno festeggiando ormai da un paio di giorni abbondanti per le misure fortemente limitani del governo USA (sarebbe meglio dire direttamente Trump) ai danni del concorrente Huawei. I nuovi rapporti limitati con Google e la fornitura di servizi Android in gran parte da stabilire soprattutto per i nuovi device del produttore rappresentano un dubbio acclarato nel futuro del brand, nonostante ci si stia ...

Donald Trump a un passo dalla dichiarazione di guerra all'Iran via Twitter : “Se l’Iran vuole combattere questa sarà la fine officiale dell’Iran”: lo scrive Donald Trump su Twitter. “Mai più minacciare gli Stati Uniti”, aggiunge il presidente americano. L’avvertimento arriva dopo che un razzo è stato lanciato nella Green Zone di Baghdad dove si trova l’ambasciata Usa e i sospetti di molti ricadono su una delle milizie sciite sostenute dal regime di ...