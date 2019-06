Trapani | corsa contro il tempo per l’iscrizione | le parole di Giorgio Heller

calcioweb.eu

(Di sabato 22 giugno 2019), presidente in pectore delha presentato alla stampa gli imprenditori che hanno acquistato il club granata neo promosso nel campionato cadetto, parlando anche dell’iscrizione al prossimo campionato: “C’è profonda soddisfazione e immensa felicità per avere raggiunto l’obiettivo, ma ora stiamo lavorando seriamente per portare a termine tutti gli adempimenti relativi all’iscrizione delal campionato di serie B. La nostra è unail”. Al momento il socio unico è la ‘Alivision‘, società che opera nel settore del trasporto turistico su gomma, maha spiegato che “si punta ad allargare il più possibile la base societaria e io stesso sarò tra gli investitori”. Il finanziere romano ha poi aggiunto: “Senza ‘Alivision’ non ci sarebbe stata salvezza per il ...

