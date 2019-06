Si schianta aereo bimotore vicino a Honolulu | nove morti

Aereo si schianta in Umbria : gravissima coppia di romani : Grave incidente nella mattinata di domenica nella zona di Collesecco, in provincia di Perugia: un piccolo Aereo si è schiantato al suolo con a bordo due persone, un uomo e una donna, entrambi...

Morta la star del pop latino : “L’aereo su cui viaggiava si è schiantato al suolo” : L’aereo su cui viaggiava si è schiantato al suolo per cause ancora da accertare: così è Morta a 28 anni la star del pop latino Gabriel Diniz. Nell’incidente sono decedute anche a le altre persone che viaggiavano con lui, come ha fatto sapere il management dell’artista in un comunicato: “È con grande dolore che confermiamo la morte di Gabriel Diniz e dell’equipaggio dell’aereo”. Secondo le prime ...

Honduras - si schianta aereo : 5 morti : 6.06 Incidente aereo nell'isola di Roatan, al largo delle coste dell'Honduras. Quattro cittadini canadesi e il pilota americano hanno perso la vita a causa dello schianto. L'aereo è precipitato nei pressi della località di Dixon Cove, pochi minuti dopo il decollo dall'aeroporto dell'isola. Quattro delle vittime sono morte sul colpo, mentre la quinta è deceduta in ospedale per le ferite riportate. Le cause dell'incidente non sono ancora state ...