Scambia l' avvocato per l' imputato Ma quel giudice resta al suo posto

ilgiornale

(Di sabato 22 giugno 2019) Luca Fazzo Uno dei pochissimi bocciati agli esami lavora a Catanzaro. Non lo cacciano però nessun capo lo vuole nel suo ufficio Milano - «Confusione nella individuazione degli imputati e dei difensori, difficoltà nella comprensione dei capi di imputazione»: può undi tale fatta continuare a fare il? Sì, può. Con buona pace dei cittadini cui toccherà in sorte essere giudicati da lui. La storia di A.C., giovane magistrato in servizio in Calabria, dimostra che effettivamente qualche toga viene bocciata al momento della valutazione periodica. Tre giorni fa il Consiglio superiore della magistratura, accogliendo il parere del consiglio giudiziario di Catanzaro, ha rifiutato ad A.C. la prima valutazione di professionalità. Da ora, fa parte dilo zero virgola percento che non passa l'esame. Ma il profilo delche emerge dalle carte autorizza un certo ...