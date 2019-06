Salvini candidato al Nobel per la pace | la proposta arriva dalla Germania

Salvini candidato al Nobel per la Pace - ma nel Mediterraneo è di nuovo emergenza : Gommoni con centinaia di migranti a bordo vengono segnalati tra Lampedusa, Malta e le coste libiche nel giorno in cui il...

Per l'Afd Matteo Salvini dovrebbe essere candidato al Premio Nobel per la pace : Il Ministro dell'Interno Matteo Salvini dovrebbe essere candidato al Premio Nobel per la pace. La proposta, che sa di provocazione, è stata lanciata durante un'intervista Rai dalla deputata tedesca Beatrix von Storch, vicecapogruppo del partito di estrema destra Alternative fuer Deutschland (Afd). "Il vice premier italiano ha dato un grande contributo alla stabilità e alla sicurezza dell'Europa" ha spiegato. La proposta La deputata Beatrix von ...

Salvini candidato al premio Nobel per la Pace : la proposta dell’Afd - partito di destra tedesco : La vicecapogruppo di Alternative fuer Deutschland, Beatrix von Storch, ha proposto di candidare al premio Nobel per la Pace il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, per le sue politiche in tema di immigrazione. L'Afd è un partito di estrema destra tedesco, alleato con la Lega al Parlamento europeo. La proposta della deputata tedesca è stata presentata durante un’intervista a ‘Punto Europa’, trasmissione di Tg parlamento che verrà trasmessa ...

Salvini si prende la Campania : «Alla Regione un nostro candidato per battere De Luca» : Inviato ad Aversa Più che ai ballottaggi il pensiero vira già sulle prossime Regionali. «Mi sembra evidente che saremo in campo, non vedo l'ora di essere messo alla prova....

Elezioni Europee 2019 - il candidato del M5S che denuncia : “Salvini mi ha bloccato su Facebook” : Vito Avallone, candidato del Movimento 5 Stelle alle Elezioni Europee, denuncia un singolare comportamento di quello che sarebbe un suo alleato di governo: "Alcuni giorni fa sono stato bloccato su Facebook dal Ministro Matteo Salvini, non condivido molte delle sue posizioni e mi è capitato diverse volte di commentarlo, per questo motivo sono stato bloccato".Continua a leggere

Amministrative Bergamo - sfida Gori-Lega : il centrosinistra nasconde il Pd. A destra Stucchi è il candidato che Salvini non ama : C’è un colore che domina le strade di Bergamo. Da viale Papa Giovanni XXIII fino al Sentierone, cuore economico e commerciale di Città Bassa, e poi fino a Palazzo Frizzoni, sede del Comune, sopra i marciapiedi e accanto ai palazzi fa capolino un solo colore: il blu. Non è quello, dalle tonalità più chiare, dell’Atalanta, ma nemmeno quello a cui siamo stati abituati ultimamente e che fa da sfondo alle iniziative di Matteo Salvini. No, ...

Lorenzo - il candidato-ragazzino re del VinciSalvini : A guardare la foto dei santini elettorali di Alba, in Piemonte, si fatica a dargli quei 18anni che certifica l'anagrafe. Eppure Lorenzo Barbero ha i requisiti - la maggiore età - per candidarsi al ...

Il post su Piazzale Loreto fa infuriare Salvini : "Bacioni e querela" al candidato Pd : Ottavio Giulio Rizzo, candidato alle comunali di Pavia, aveva stigmatizzato la decisione del segretario della Lega di...

Il candidato sindaco di Biella per la Lega si inginocchia e bacia la mano di Salvini : L’episodio dai toni scherzosi è avvenuto al termine di un comizio in vista delle prossime amministrative nel comune piemontese: l’aspirante sindaco si scusa perché tifa Inter e non Milan come il vicepremier. “Era uno scherzo, come hanno potuto ben vedere le persone presenti" ha spiegato Corradino.

Matteo Salvini - il candidato in provincia di Milano a caccia di voti col nome del vicepremier : Nel comune di Cormano, nel Milanese, il consigliere comunale Gianluca Magni ha studiato una soluzione ingegnosa per racimolare qualche voto in più in vista delle prossime elezioni comunali. Magni si è ...

Il tour di Marco Racca - candidato alle prossime Europee - a Biella e Torino - fianco a fianco di Matteo Salvini : Ha toccato sia Biella che Torino, ieri, sabato, il "tour" piemontese di Marco Racca , saviglianese candidato alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo del prossimo 26 maggio. Racca, fianco a ...