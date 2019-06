Occupazione | nel Sud Italia 4 delle cinque regioni europee con il tasso più basso

ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 giugno 2019) Il Sudè l’area europea con la più bassa percentuale di persone che hanno un lavoro. Secondo i dati pubblicati da Eurostat, quattrodell’Unione europea con il piùdisono nel Meridione: Sicilia, Campania, Calabria e Puglia. A fronte di una media europea di lavoratori impiegati del 73 per cento, in queste quattrosoltanto meno della metàpersone tra 20 e 64 anni ha un’. Messa peggio di loro soltanto Mayotte, un territorio d’oltremare francese in Africa, vicino al Madagascar. In Sicilia, la percentuale di persone occupate è il 44,1%, in Campania il 45,3%, in Calabria il 45,6% e in Puglia il 49,4%. L’pur avendo undicomplessivo medio maggiore di quello della Grecia – il 63% contro il 59,5% – ha un divario più ampio tra le singole, con in ...

