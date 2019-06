MXGP | GP Germania 2019 | senza Tony Cairoli | Tim Gajser domina la qualifying race a

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) Ed orae Jeffrey Herlings chi lo ferma più? Tim(Honda) non si è fatto distrarre dalle illustri assenze e hato anche ladel Gran Premio didella. Sul tracciato di Teutschenthal lo sloveno, leader della classifica generale, ha vinto in scioltezza le qualifiche, partendo nel migliore dei modi, centrando l’holeshot, prendendo la vetta della prova, e non voltandosi più indietro. Alle sue spalle, infatti, troviamo lo svizzero Jeremy Seewer (Yamaha) con un distacco di 6.404, mentre ha chiuso al terzo posto a 7.508 l’olandese Glenn Coldenhoff (KTM). Quarti e quinti i due francesi Gautier Paulin (Yamaha) e Romain Febvre (Yamaha) distanti rispettivamente 9.389 e 10.823 dalla vetta, mentre è sesto il belga Julien Lieber (Kawasaki) a 11.888. Completano la top ten il nostro Ivo Monticelli (KTM) settimo a 26.124, quindi ...

