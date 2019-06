LIVE Norvegia-Australia 1-1 calcio femminile | Mondiali 2019 in DIRETTA | Kellond-Knight

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA94′ Doppio palo della fantasista norvegese con il pallone che attraversa la linea di porta. 93′ PALO DI HANSEN!!!! CHE FINALE DI MATCH A NIZZA! 90′ 4 minuti di recupero. 90′ Nessun rigore per lene. Si continua con il forcing finale. 89′ VAR IN AZIONE! POSSIBILE RIGORE PER L’! 88′ Ancorache ci prova da corner: respinge con i pugni la #1 norvegese. 86′che ha segnato meritatamente il pareggio. 84′ Pazzesco golmente da centrocampo da parte di. 83′ PAREGGIO!!! 1-1! GOL DI! 83′ Forcing: corner dopo il cross di Kerr. 81′in difficoltà in difesa: spazza a più non posso la squadra in vantaggio. 80′ Yallop dalla sinistra: si difendono le nordiche. 77′ ...

zazoomblog : LIVE Norvegia-Australia 1-0 calcio femminile Mondiali 2019 in DIRETTA: gol annullato all’Australia! - #Norvegia-Au… - zazoomblog : LIVE Norvegia-Australia 1-0 calcio femminile Mondiali 2019 in DIRETTA: norvegesi in vantaggio all’intervallo! -… - zazoomnews : LIVE Norvegia-Australia 1-0 calcio femminile Mondiali 2019 in DIRETTA: norvegesi in vantaggio all’intervallo! -… -