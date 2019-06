Basket, scudetto alla Reyer Venezia

Al Pala Talierciobatte 87-61 Sassari in gara7 e conquista il quarto titolo della sua storia. Primo quarto combattuto, con i padroni di casa migliori nella gestione che perdono solo due palle. Si chiude sul 16-12.Secondo periodo di marcacon un brillante Haynes:finisce 39-30. Sassari incide poco in attacco eva in fuga con un parziale di 30-14 nel 3° quarto, chiuso sul 69-47.Nell' ultima frazione gara in ghiaccio perche va al massimo vantaggio (+26) e attende solo la sirena.(Di sabato 22 giugno 2019)