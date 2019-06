Alle 18 giochiamo in diretta a Dead Space | l' orrore nello spazio non invecchia mai

eurogamer

(Di sabato 22 giugno 2019) Quando nell'ottobre del 2017 siamo venuti a conoscenza della chiusura di Visceral Games non abbiamo dovuto salutare solamente un progetto legato a Star Wars ma anche una saga survival horror che soprattutto con i primi due capitoli è stata amata da moltissimi giocatori. Sperando in un ritorno nei prossimi anni, abbiamo deciso di dedicare la live di oggi al primo e apprezzatissimo. Il titolo ci trasporta a bordo della USG Ishimura facendoci vestire i panni di Isaac Clarke, un ingegnere che si troverà suo malgrado a ricoprire il ruolo dell'eroe contro delle creature mostruose denominate necromorfi.Forte di atmosfere riuscitissime e di un sonoro dalla qualità eccelsa,si impose come un survival horror con meccaniche da third person shooter di grandissima qualità, uno dei migliori esponenti del genere che il nostro Luca Del Pizzo ha deciso di recuperare per questa ...

