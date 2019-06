UCCIO DE SANTIS ' Mudu? Ho trasformato barzellette in cortometraggi' | La sai l' ultima

La sai l'ultima - ci saranno tre jolly. Nel cast Geppo Show - UCCIO De Santis primo ospite (Anteprima Blogo) : Tre capitani e altrettanti jolly. Prende forma il format della nuova edizione de La sai l’ultima?, che tornerà in onda a partire dal prossimo 4 giugno dopo undici anni di stop.Sei puntate, non in diretta, che vedranno come sempre al centro della scena barzellettieri provenienti da tutta Italia. Questi andranno a formare tre squadre, “allenate” da Maurizio Battista, Biagio Izzo e Gianluca ‘Scintilla’ Fubelli. ...