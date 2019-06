Tutto Chiaro | Monica Marangoni commette una clamorosa gaffe

Tuttochiaro - gaffe di Monica Marangoni : «Dobbiamo dare subito la linea al TG5» – Video : Monica Marangoni Una papera in piena regola (e non su Canale 5). Dallo scorso lunedì al timone di Tuttochiaro, rotocalco mattutino del daytime estivo di Rai 1 (qui la recensione), Monica Marangoni è incorsa oggi in una gaffe bella e buona. In chiusura di trasmissione la conduttrice ha salutato il pubblico e, nel dare la linea ad uno speciale del TG1 sull’arrivo del Papa a Napoli, ha affermato: “Quindi dobbiamo dare subito la linea al ...

Gaffe di Monica Marangoni a Tuttochiaro : "Dobbiamo dare la linea al Tg5" (VIDEO) : Tuttochiaro sì, ma non il canale per Monica Marangoni. Stamani il programma del day-time mattutino di Rai 1 in onda dopo Unomattina Estate ha dovuto fare i conti con un balletto nella scaletta in seguito all'incombenza della diretta del Tg1 per lo speciale da Napoli in occasione della partecipazione di Papa Francesco al convegno sul tema "La teologia dopo Veritatis Gaudium nel contesto del Mediterraneo".La conduttrice ha esordito annunciando che ...

Tuttochiaro rispecchia l'anima di Buono a Sapersi - Marangoni rodata alla diretta : Se Unomattina si conferma lo zoccolo duro del servizio pubblico RAI, curiosamente Tuttochiaro si mostra alla prima puntata già con delle basi solide e riconoscibili (anche troppo riconoscibili). Prendiamo d'esempio Buono a Sapersi, o perlomeno lo scheletro di quello che è stato il programma in mano ad Elisa Isoardi tra il 2017 e il 2018: parlare dei prodotti che tutti i giorni entrano nelle nostre tavolte unendo un linguaggio pop, semplice, ...

Tuttochiaro : Monica Marangoni riusa - ricicla e risparmia… i (noiosi) programmi degli anni passati : Monica Marangoni Tuttochiaro è il supplente estivo delle Storie Italiane di Eleonora Daniele, condotto da Monica Marangoni. La novità del programma, però, resta confinata al titolo. Definire Tuttochiaro un programma inedito è un parolone, soprattutto per il pubblico di Rai1 che negli anni ha visto susseguirsi format simili nella stessa fascia oraria. Il focus della trasmissione, come sostenuto dallo stesso promo in questi giorni, è quello di ...

Tuttochiaro : Monica Marangoni riusa - ricicla e risparmia : Monica Marangoni Tra i programmi del daytime estivo di Rai1 partito oggi ce n’è uno dal titolo nuovo di zecca, Tuttochiaro, condotto da Monica Marangoni, che eredita lo spazio solitamente occupato da Eleonora Daniele. La novità del programma, però, resta confinata al titolo. Definire Tuttochiaro un programma inedito è un parolone, soprattutto per il pubblico di Rai1 che negli anni ha visto susseguirsi format simili nella stessa fascia ...

Tuttochiaro rispecchia l'anima di Buono a Sapersi - Marangoni rodata alla diretta : Se Unomattina si conferma lo zoccolo duro del servizio pubblico RAI, curiosamente Tuttochiaro si mostra alla prima puntata già con delle basi solide e riconoscibili (anche troppo riconoscibili). Prendiamo d'esempio Buono a Sapersi, o perlomeno lo scheletro di quello che è stato il programma in mano ad Elisa Isoardi tra il 2017 e il 2018: parlare dei prodotti che tutti i giorni entrano nelle nostre tavolte unendo un linguaggio pop, semplice, ...

TuttoChiaro : Monica Marangoni nel mattino estivo di Rai 1 per parlare… di Tutto un po’ : Monica Marangoni Eleonora Daniele va in vacanza e lascia il posto a Monica Marangoni, almeno per un po’: terminata l’avventura 2018/2019 di Storie Italiane, da oggi nel mattino di Rai 1 arriva tuttoChiaro, un nuovo programma condotto dalla giornalista veronese, che terrà compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì per un’ora al giorno, dalle 10.30 alle 11.30. tuttoChiaro: il nuovo programma estivo di Rai 1 sarà in onda dalle ...

TuttoChiaro : Monica Marangoni nei mattini estivi di Rai 1 per parlare… di Tutto un po’ : Monica Marangoni Eleonora Daniele va in vacanza e lascia il posto a Monica Marangoni, almeno per un po’: terminata l’avventura 2018/2019 di Storie Italiane, da oggi nel mattino di Rai 1 arriva tuttoChiaro, un nuovo programma condotto dalla giornalista veronese, che terrà compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì per un’ora al giorno, dalle 10.30 alle 11.30. tuttoChiaro: il nuovo programma estivo di Rai 1 sarà in onda dalle ...

Monica Marangoni prima di Tutto Chiaro svela : “Ho un dispiacere” : Tutto Chiaro al via oggi su Rai1 con Monica Marangoni, che ammette: “Ho un piccolo dispiacere…” Debutterà oggi, lunedì 17 giugno, alle 10.30, il nuovo programma estivo di Rai1, dal titolo Tutto Chiaro, con la conduzione di Monica Marangoni. E in attesa di inaugurare ufficialmente la fascia oraria della tarda mattinata dell’estate di Rai1, la padrona di casa si è raccontata sulle pagine dell’ultimo numero di DiPiùTv, ...

Juventus-Sarri si fa - convinto anche Mijatovic ne è convinto : “a me sembra Tutto Chiaro - è il momento giusto” : L’ex dirigente del Real Madrid ha parlato del possibili approdo di Sarri alla Juve, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda Maurizio Sarri è sempre più vicino alla Juventus, ne è convinto anche Pedrag Mijatovic. L’ex dirigente del Real Madrid ha parlato ai microfoni di Sky Sport, esprimendo il proprio punto di vista sulla vicenda che coinvolge il club bianconero e l’allenatore toscano, recente vincitore ...

Centro - ora è Tutto più chiaro : Dunque, il voto europeo ci ha fornito alcune certezze da cui non si può più prescindere. Se la Lega di Salvini ha un consenso, un radicamento, un blocco sociale di riferimento e un ruolo politico che ricordano la vecchia Democrazia Cristiana - al netto delle profondi differenze politiche, culturali e di classe dirigente - è indubbio che nell’altro campo politico si deve ripartire dalle fondamenta.Checché se ne ...

Europee 2019 - il risultato è chiaro : Di Maio ha sbagliato Tutto : Era ampiamente previsto da tempo: le elezioni Europee hanno certificato alcuni importanti punti politici a distanza di un anno dai risultati delle Politiche. La sintesi è semplice: la Lega ha mangiato il Movimento 5stelle e si sono invertiti i rapporti di forza. I numeri sono espliciti. La Lega ha preso circa il 34% dei voti. Più o meno la stessa percentuale che il Movimento 5Stelle prese lo scorso anno. Ma il tracollo del Partito di Di Maio è ...

Panchina Juventus - Deschamps si tira fuori : “il mio futuro è legato alla Francia - è Tutto molto chiaro” : Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico francese ha sottolineato come non sarà lui il sostituto di Massimiliano Allegri Una volta terminata la gara del Ferraris tra Sampdoria e Juventus, il ciclo di Allegri sulla Panchina bianconero sarà definitivamente concluso. Il suo sostituto non è stato ancora individuato, ma sicuramente non sarà Didier Deschamps. AFP/LaPresse L’attuale commissario tecnico della Francia ha ...