Sol levante | trama cast e curiosità del film con Sean Connery

(Di venerdì 21 giugno 2019) Domenica 23 giugno alle 21.20 Rai3 trasmette ildrammatico “Sol” cone Wesley Snipes. SolLos Angeles, una macro-holding giapponese tratta l’acquisto di un gruppo americano. Durante la festa relativa viene uccisa una prostituta d’altissimo bordo. La scena è stata registrata, con tanto di immagine dell’assassino, il potentissimo Sakamura. Il capitano Connor () e il tenente Smith (Snipes) sono incaricati dell’indagine. Connor è un grande conoscitore della civiltà nipponica e sa muoversi fra i loro riti complicati. Si convince che Sakamura non è l’uomo giusto. I giapponesi, maestri in quel gioco, sono riusciti a truccare il disco audiovisivo. Viene in evidenza il solito senatore corrotto e odioso e l’altrettanto solito giovane manager impeccabilmente vestito. Fra karatè, filosofia orientale, ...

