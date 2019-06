Slavini:Ue non impedirà crescita Italia

"Non ci sarà alcuna manovra correttiva" "prima vengono le garanzie per glini e poi per tutti gli altri", "non permetteremo che a Bruxelles qualcuno impedisca ladel Paese", ha detto il vicepremier Salvini a margine della Festa della Guardia di Finanza. Per la flat tax servono "almeno 10-15 miliardi, i soldi ci sono basta volerli usare", ha continuato.Poi sul Csm,dice: "Va riformato tutto, non va cambiata qualche persona" bisogna cambiare "i criteri di elezione, di rappresentanza, la logica delle correnti".(Di venerdì 21 giugno 2019)