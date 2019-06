Perché Romina è stata operata? Svelato il motivo del ricovero e le sue condizioni

(Di venerdì 21 giugno 2019)il mistero delin ospedale diPower. La popolare cantante italiana nelle scorse ore aveva pubblicato una fotografia sui social dove si mostrava in un letto di ospedale con l’ago della flebo nella mano. L’ex moglie di Al Bano ha pubblicato nuove immagini sul suo profilo Instagram che la ritraggono in clinica e poi mentre in auto torna a casa.Lei ringrazia lo staff medico che l’ha presa in cura e in particolare i figli Yari eJr che l’hanno assistita, allietando il tempo trascorso in ospedale: “Lasciando la clinica Villa Margherita dopo l’intervento in Artoscopia al ginocchio , ringrazio di il prof Petrucci, il prof Cauti , il prof Alicicco , la caposala Gabriella D’Angelo e tutto lo staff estremamente gentile della clinica . Piu’, naturalmente i miei figlie Yari ,che mi hanno sostenuta e tenuta compagnia con sottofondo anche musicale”.Power aveva preoccupato i fan dopo aver condiviso sui social la foto della sua mano con la flebo. La cantante ed ex moglie di Albano Carrisi infatti non aveva spiegato ildel, anche se ha accompagnato lo scatto con un messaggio rassicurante, e in tantissimi erano in apprensione per il suo stato di salute. Ora che si è mostrata sorridente e serena e ha finalmente rivelato ildel suo soggiorno in clinica, il suo pubblico può tirare un sospiro di sollievo.