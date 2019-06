wired

(Di venerdì 21 giugno 2019) Automobili sulle autostrade italiane (La Presse – Vince Paolo Gerace) Grandi novità per quanto riguarda le tariffe dei concessionari autostradali. L’Autorità di regolazione dei trasporti (Art), che in base alle norme introdotte dal decreto Genova regola anche le concessioni in essere, ha infatti deliberato delle modifiche alle attuali convenzioni stipulate con le società che gestiscono i tratti della rete. La finalità di questo intervento è soprattutto quella di uniformare i metodi di calcolo per i pedaggi, che oggi sono ancora diversificati in base ai diversi concessionari. Secondo quanto riportato dalla delibera dell’autorità, ilsi baserà sul metodo del price-cap, che prevede per il concessionario l’obbligo di determinare l’indicatore di produttività ogni cinque anni e punta a definire i criteri di efficienza dei costi operativi in base a un confronto con le ...

MilanoCitExpo : Pedaggio autostradale, come potrebbe cambiare il nuovo sistema tariffario #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - CambiamentoDel : @italiaperme @fattoquotidiano Il #pedaggio autostradale è concordato e controllato dallo #Stato e in base ad una… - infoitestero : Germania, l’Europa boccia il pedaggio autostradale per i soli stranieri -