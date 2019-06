Eleonora morta per la leucemia dopo il rifiuto alla chemio: due anni ai suoi genitori

(Di venerdì 21 giugno 2019) Plagiarono la figlia facendole seguire il metodo Hamer. La madre: «Rifarei tutto ciò che ho fatto». Dueper non aver curato la figlia come la medicina avrebbe voluto. Il tribunale di Padova ha condannato, con pena sospesa, Lino e Rita Bottaro, idi, che tra il 2015 e il 2016 si ammalò di una grave forma die decise di non curarsi con laterapia.La ragazza, accogliendo in pieno la tesi di mamma e papà, che sposavano il metodo Hamer, trattò la malattia solo con vitamine e cortisone, morendo in breve tempo. Per la Procura i due hanno costantemente impeditofiglia di essere liberamente informata e di fare le proprie scelte in maniera consapevole. «- ha spiegato la procuratrice Sanzari - si sentiva nelle mani del padre, il quale decideva ogni terapia, precludendole l'unica che le avrebbe potuto salvare la vita. La ragazza fino a pochi giorni prima di morire era convinta di guarire, di compiere i18e di poter andare in vacanza al mare». Invece lase l'è portata via il 29 agosto 2016, due settimaneil compimento della maggiore età. Nel giudizio di primo grado i duedierano stati assolti. Ora la sentenza d'appello ha ribaltato le cose e per il pm Valeria Sanzari, che indagò sul caso, la madre e il padre della giovane dovranno rispondere di «omicidio colposo aggravato dprevedibilità dell'evento», poiché, secondo loro, non ebbe mai modo di costruire una propria idea, sentendosi libera di scegliere le cure, in quanto plagiata da chi amava.