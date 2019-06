Maturità | gaffe e strafalcioni degli studenti Segnalate al Fatto Quotidiano quelli più

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) Secondo uno studente “Kant era il filosofo dell’aperitivo categorico”. Un altro maturando, un po’ confuso sulle coordinate storico-geografiche, ha stabilito che “la rivoluzione francese è scoppiata in Germania”. Diversi italianisti in erba hanno frainteso i lupini venduti dai Malavoglia di Verga con i “lupetti” (del parco nazionale d’Abruzzo?). Un giovane cultore della contaminazione tra letteratura e musica disse che “il più noto romanzo di Pirandello è Il fu Mattia Bazar”. Ogni anno – un po’ per emozione, un po’ per autentica ignoranza – centinaia di maturandi incappano inclamorosi e a volte comicissimi. E anche quest’anno ilvuole raccontarvipiù divertenti, anche per stemperare un po’ la tensione.ciche avete pronunciato (o ascoltato) ...

