Il prezzo di Salvini

(Di venerdì 21 giugno 2019) Il ministro degli Affari europei subito, le tabelle della legge di bilancio chiuse prestissimo, ad agosto, dieci miliardi per il taglio delle tasse ormai noto come “flat tax”. È il conto che Matteoha presentato agli alleati e al duo composto da Giuseppe Conte e Giovanni Tria sul tavolo della trattativa con l’Europa. Il ragionamento del vicepremier è molto semplice: la Lega ha dato un sostanziale via libera a sacrificare circa 5 miliardi subito (2 già congelati nella scorsa manovra, più circa 3 previsti dall’assestamento di bilancio) sull’altare dell’abbattimento del deficit. Ma vuole garanzie precise che, a fronte del sacrificio, né l’Europa né i colleghi del Movimento si mettano di traverso sull’ambizioso piano per abbassare la pressione fiscale.“Ora scalpita – dicono fonti ...

