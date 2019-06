Il calcio è uno sport da maschi? Come e quanto la Nazionale Femminile sta ribaltando gli

Intensità e nemmeno uno sputo in campo. Davvero dite che il calcio femminile è noioso? : Battute 1-0 dal Brasile di Marta la bambola assassina dal rossetto marrone perfettamente steso sulle labbra e lo sguardo incazzato. Potrebbe essere questo il sunto della partita, a voler rimanere fermi al risultato. Venuto, in realtà, da un rigore fin troppo generoso, concesso per uno spalla a spalla da far gridare all’ingiustizia chiunque, a prescindere dal sesso di chi è in campo. Ma finiamo prime del girone (grazie anche ai gol segnati sugli ...

Italia-Brasile - Mondiali calcio femminile 2019 : a che ora si gioca? Programma - orario d’inizio e tv : diretta su Rai Uno in prima serata! : Il calcio femminile in diretta tv su Rai Uno, in prima serata: un avvenimento epocale e che rimarrà nella storia. Questa sera, alle ore 21.00, l’Italia affronterà il Brasile ai Mondiali 2019 e l’incontro sarà trasmesso in diretta sulla rete ammiraglia del network pubblico: la Nazionale in rosa viene finalmente equiparata a quella maschile, l’incontro di Valenciennes rimarrà per sempre negli annali e le azzurre cercheranno ...

Rossella Sensi : "Totti trattato da figurina. Baldini uno dei maggiori responsabili. Il calcio lo ha cambiato" : Rossella Sensi a fine conferenza si è lasciata andare ad un lungo abbraccio con Francesco Totti. L’ex presidente della Roma ha da sempre un rapporto speciale con il “Pupone”. Una volta terminato il discorso ha rilasciato un’intervista al Messaggero sull’addio di Totti alla As Roma.La prima cosa che tiene a precisare Rossella Sensi è che con lei ancora Presidente non si sarebbe mai arrivati alle ...

Spagna - il numero uno della Federcalcio Rubiales indagato per corruzione [DETTAGLI] : Il presidente della Federcalcio spagnola (Rfef), Luis Rubiales, risulta indagato per un presunto caso di corruzione. A rivelarlo è il sito di Marca, che fa riferimento alla presunta concessione di una sovvenzione illegittima all’Huesca per la costruzione di un campo di calcio. Rubiales ha preso il posto di Angel Maria Villar, dopo che quest’ultimo era stato arrestato per corruzione, appropriazione indebita e falsificazione di ...

Italia-Brasile - Mondiali calcio femminile 2019 : programma orari e tv. Il match sarà su Rai Uno : Martedì 18 giugno l’Italia affronterà il Brasile nell’ultima partita della fase a gironi dei Mondiali 2019 di calcio femminile, le azzurre andranno a caccia del primo posto nel girone C. Dopo aver sconfitto l’Australia e la Giamaica, le ragazze del CT Milena Bertolini se la dovranno vedere contro la compagine sudamericana che ha avuto la meglio sulle caraibiche ma che poi ha perso 3-2 contro le Matildas. Marta e compagne ...

calciomercato Juve : Sarri e Chiesa sarebbero vicini - ipotesi di uno scambio Dybala-Pogba : Maurizio Sarri sarebbe sempre più vicino alla panchina della Juventus mentre la tifoseria si divide ed alcuni oltranzisti non vorrebbero vedere alla guida dei bianconeri l'ex tecnico del Napoli. Ad ogni modo, Paratici non si sbilancia sulle voci in merito all'arrivo dell'attuale allenatore del Chelsea: 'Sarri ha nostalgia dell'Italia? Qui si mangia molto bene.'; 'Stiamo valutando più nomi, ma abbiamo le idee molto chiare', sono alcune delle ...

Cadice - una rissa brutale. Arrestati 4 ragazzi italiani : calcio in faccia - gravissimo uno spagnolo : Un giovane è in gravi condizioni in prognosi riservata a seguito di una brutale aggressione durante una rissa a Cadice, episodio per cui quattro ragazzi italiani sono stati Arrestati. Lo hanno riferito i media locali, sottolineando che i quattro sarebbero giovani universitari partecipanti al progra

calciomercato Juventus : ci sarebbe uno spiraglio per De Ligt : L'acquisto di un difensore centrale è uno degli obiettivi primari del Calciomercato della Juventus e i nomi vagliati non dipendono dal prossimo allenatore. Il sogno è Matthijs De Ligt dell'Ajax ma non mancano le alternative e tra queste sta risalendo la classifica di gradimento Marquinhos del PSG, ma restano valide le piste Manolas della Roma, Savic dell'Atletico Madrid e Boateng del Bayern Monaco. Come scritto, però, il primo della lista è il ...

calciomercato Juventus - pochi innesti - uno per settore : in mezzo il sogno resta Pogba : Oggi abbiamo assistito alla (commovente) conferenza stampa di addio di Massimiliano Allegri alla Juventus. Alla presenza del presidente della Juventus Andrea Agnelli, non sono mancati momenti di commozione ma anche sorrisi, merito anche della simpatia che contraddistingue il tecnico toscano. Lo stesso presidente bianconero ha sottolineato che è stata una decisione della società e che le parti si sono lasciate benissimo. Ma ci sarebbe molta ...

Spalletti : «Domani sarà difficile - Ancelotti è uno dei più bravi tecnici della storia de nostro calcio» : L’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, ha parlato della gara di domani sera contro il Napoli: «Mancano ancora tre punti, ossia una vittoria in due partite. Ora c’è una trasferta molto insidiosa a Napoli, contro una squadra di cui conosciamo la forza. Come condottiero, in più, hanno uno dei maestri del nostro calcio, uno dei più bravi al mondo, ossia Ancelotti. Il Napoli ha fatto un bel campionato, per noi sarà difficile, ...

calciomercato Napoli - Tuttosport – Trippier e Veretout - spunta una contropartita tecnica per uno dei due : Calciomercato Napoli, Tuttosport – Una possibile contropartita per Trippier e Veretout Calciomercato Napoli, per Trippier e Veretout, il club azzurro può giocarsi la carta Diawara come contropartita tecnica. Il 21enne centrocampista ex Bologna non ha brillato durante la sua permanenza all’ ombra del Vesuvio. Quindi Ancelotti potrebbe avallare una sua cessione. Ne parla l’ edizione odierna di Tuttosport. “La garanzia ...

Zambrotta : 'Klopp uno dei migliori allenatori in circolazione - in Italia farebbe bene al nostro calcio' : Gianluca Zambrotta , ex tra le altre di Milan e Juventus , ha commentato a Sky Sport l'impresa del Liverpool, parlando poi dei migliori allenatori al momento in circolazione: 'Ce ne sono tanti, Conte per esempio che non sta allenando. Un altro è Klopp che sta facendo benissimo ...