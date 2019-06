Giustizia e apertura al M5S | dovevano spaccare il Pd | hanno spaccato i renziani

huffingtonpost

(Di venerdì 21 giugno 2019) La linea è di evitare polemiche pubbliche. Nessun tweet, nessuna dichiarazione. Un vero record per una componente solitamente molto loquace come quella renziana. Eppure, dopo aver letto l’intervista rilasciata ad HuffPost da Antonello Giacomelli, la chat dei parlamentari vicini all’ex premier ha iniziato a ribollire. L’idea di aprire un varco, anche minimo, a un dialogo con il M5S è stata sonoramente bocciata da tutti, o quasi.Ma quello di Giacomelli non è solo uno sparo nel vuoto. Il problema è che Base riformista si avvicina a quello che sarebbe dovuto essere il suo battesimo ufficiale, la convention di Montecatini Terme tra due settimane, in una condizione nella quale mai avrebbe pensato di trovarsi fino a pochi giorni fa. Prima, i diversi posizionamenti sul caso Lotti-Csm. Poi, la difficile tela tessuta da Lorenzo Guerini per non ...

