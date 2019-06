FERNANDO TORRES SI RITIRA Addio al calcio giocato | il messaggio del Milan

FERNANDO TORRES annuncia il suo ritiro dal calcio : Fernando Torres, El Niño de España, ha deciso di ritirarsi a 35 anni. Una notizia diffusa sui social network dal calciatore stesso che ha sorpreso i fan. L'attaccante ha scritto che dopo 18 anni felici, è arrivato il momento di porre fine alla carriera in campo. Torres è una vera leggenda del calcio. Insossando la maglia dell’Atletico Madrid ha segnato 129 gol in 404 presenze. In seguito, è passato ad altri club europei, tra cui anche il Milan. ...

