Euro 2020 | oltre 4 | 5 milioni di richieste per i biglietti

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei gironi. Quarta vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

LIVE Italia-Polonia Under21 0-1 - Europei 2019 in DIRETTA : azzurrini quasi fuori. Addio Tokyo 2020? : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui. Italia-Polonia 0-1. Azzurri quasi fuori dagli Europei e dalle Olimpiadi di Tokyo 2020. Ora vi spiegheremo perché. 93′ Respinge la difesa polacca, poi Tonali finisce in fuorigioco. 92′ Angolo, forse è l’ultima occasione. 91′ Fallo di Mancini su Buksa. Non si gioca più da una decina di minuti. 4 minuti di recupero. 90′ Zaniolo è entrato malissimo in ...

Riforma Pac Post 2020 - associazioni : “Delude il nuovo documento senza ambizioni del Consiglio Europeo” : Il Consiglio AGRIFISH dell’UE ha presentato ieri, 18 Giugno, la “Relazione sullo stato di avanzamento della Riforma della PAC”. All’inizio di quest’anno le ONG ambientaliste a livello Europeo, supportate a livello nazionale dalla Coalizione #CambiamoAgricoltura, “hanno più volte richiesto ai Ministri dell’agricoltura degli Stati Membri di impegnarsi affinché la PAC nella futura programmazione abbia realmente degli ...

Tiro a segno - European Games 2019 : il vantaggio di poter guardare a Tokyo 2020 - senza la pressione degli asiatici : Da Minsk a Tokyo. Il Tiro a segno continentale si prepara ad affrontare gli European Games 2019 e per tantissimi degli shooter che si schiereranno sulle linee di sparo del nuovo Marshal Timoshenko Shooting Sports Complex l’obiettivo sarà uno solo, il più importante: quello di riuscire a ottenere un pass per Tokyo 2020. Ogni singola specialità individuale in programma, quindi nessun evento Mixed, metterà a disposizione una carta per la ...

Giochi Europei di Tiro con l’Arco - oggi l’arrivo degli azzurri a Minsk : in palio due pass per Tokyo 2020 : L’Italia schiererà gli azzurri appena tornati in patria dalla rassegna iridata: Mauro Nespoli, Marco Galiazzo, David Pasqualucci, Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Vanessa Landi Dopo i Mondiali in Olanda gli azzurri sono di nuovo in viaggio, questa volta verso Minsk, per disputare la seconda edizione dei Giochi Europei. In Bielorussia le gare di Tiro con l’arco sono previste dal 21 al 27 giugno con la possibilità di ottenere il ...

Tiro a volo - Giochi Europei Minsk 2019 : in Bielorussia si va a caccia delle carte olimpiche per Tokyo 2020 : Il Marshal Timoshenko Shooting Sports Complex è pronto ad accogliere le gare di Tiro a volo che si terranno a Minsk, durante la seconda edizione dei Giochi Europei. Un impianto rimesso a nuovo per l’occasione che si trasformerà nel teatro di gare – riservate agli shooter del Vecchio Continente – dal “profumo di spareggio” verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella capitale bielorussa infatti sbriciolare più piattelli ...

L’Italia sta tornando - su PlanetWin fa gola il ‘tris’ : vittoria Europeo Under 21 - Mondiale Femminile ed Euro 2020! : L’Italia sta tornando. A tutti i livelli. Dopo un lungo periodo di difficoltà gli Azzurri hanno velleità di vittoria. L’Under 21 di Di Biagio, per esempio, ha vinto la gara d’esordio contro la Spagna per 3-1, dimostrandosi la grande favorita per gli Europei di categoria. Gli Azzurrini Campioni d’Europa Under 21 si possono giocare su PlanetWin365 a 3,75. Non va però sottovalutato nemmeno il trionfo della Nazionale ...

Pallamano - Qualificazioni Europei 2020 : una grande Italia si arrende all’Ungheria nel finale - svanisce il passaggio del turno : A Kecskemet un cuore enorme non basta alla Nazionale Italiana di Pallamano maschile, che esce sconfitta 32-29 contro l’Ungheria nell’ultima giornata del gruppo 7 di qualificazione agli Europei 2020, abbandonando ogni speranza di accedere alla massima manifestazione continentale. Avvio di gara caratterizzato da numerose palle perse da parte degli azzurri, che buttano via una serie infinita di occasioni da gol, ritrovandosi in ...