wired

(Di venerdì 21 giugno 2019) Una società futuristica in cui gli esseri umani vengono riprodotti grazie a macchine artificiali e assegnati a caste sociali a seconda della loro qualità genetica: è ilimmaginato dallo scrittorequando nel 1932 scrisse Il, capolavoro della fantascienza distopica. Ora quello stesso romanzo sta per diventare unatelevisiva prodotta dal canale americano Usa Network, che ha in queste ore annunciato una grande novità: nel cast infatti entra anche. L’attrice di Proposta indecente e Soldato Jane si affianca così ad Alden Ehrenreich, reso noto soprattutto dal suo ruolo di protagonista in Solo: A Star Wars Story, il quale qui interpreta John il selvaggio, un giovane uomo cresciuto al di là dei confini della società perfettamente regolata deldunque sua madre Linda, una donna che si era perduta durante un viaggio ...

MilanoCitExpo : Demi Moore sarà nella serie tv tratta dal Mondo nuovo di Aldous Huxley #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - SerieTvserie : “Brave New World”: Demi Moore interpreterà la madre di Alden Ehrenreich - AmorexleserieTV : #BraveNewWorld: Demi Moore interpreterà la madre di Alden Ehrenreich -