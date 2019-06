David Gilmour | la sua Black Strat venduta all’asta per 4 milioni di dollari a sostegno

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) Al quartier generale della più grande casa d’aste al mondo, Christie’s al Rockefeller Center di new York, sono state battute e vendute ben 126 chitarre di, il celebre chitarrista dei Pink Floyd. Sono stati raccolti ben 21.490.750, di cui quasi quattro(per la precisione 3.975.000) per la “”, che è stata parte integrante della registrazione degli album dei Pink Floyd “The Dark Side Of The Moon” (1973), “Wish You Were Here” (1975), “Animals” (1977) e “The Wall” (1979). Per questa cifra si è sancito il nuovo record mondiale per una chitarra all’asta. Infatti nel 2004 la sei corde di Eric Clapton è stataa 791.000. I proventi della vendita della preziosissima collezione diandranno a ClientEarth un’organizzazione di diritto ambientale senza scopo di lucro, fondata nel 2008. Nei mesi ...

