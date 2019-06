Conferenza dei No vax alla Camera | Burioni insorge | Fuori dal Parlamento

Decreto Sicurezza bis - via libera nel primo consiglio dei ministri dopo le Europee. Conferenza stampa Conte-Salvini : Il primo consiglio dei ministri dopo le Europee si è riunito per approvare il Decreto Sicurezza bis. Il provvedimento, contestato durante la campagna elettorale per Bruxelles da Luigi Di Maio e da parte del Movimento 5 stelle, porta la firma del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Non a caso alla Conferenza stampa con i giornalisti si sono presentati solo il premier Giuseppe Conte e il vice del Carroccio. Presente anche il ...

Decreto Sicurezza bis - il consiglio dei ministri approva. Conferenza stampa Conte-Salvini : Il consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il Decreto Sicurezza bis. Subito dopo il presidente del consiglio Giuseppe Conte e il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini sono scesi in sala stampa per illustrare i contenuti del provvedimento. L'articolo Decreto Sicurezza bis, il consiglio dei ministri approva. Conferenza stampa Conte-Salvini proviene da Il Fatto Quotidiano.

E3 : alla Conferenza di Los Angeles la maggior parte dei giochi è stata annunciata con trailer in computer grafica senza gameplay effettivo : Se siete stati svegli di notte in questi giorni ed avete seguito le dirette dell'E3, vi sarete accorti sicuramente della sostanziale mancanza di gameplay, sostituita con una serie di filmati in computer grafica che non mostrano nulla dei giochi veri e propri.Naturalmente molti fan hanno cominciato a discutere sui social, in particolare su ResetEra. Un utente, Memento, ha riportato tutte le conferenze presentate finora mostrando quanto poco in ...

MotoGp – Giovedì la Conferenza stampa del Gp d’Italia : ecco i nomi dei piloti presenti in sala al Mugello : Da Marquez ai piloti italiani: i nomi dei campioni che risponderanno alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa del Gp del Mugello Il conto alla rovescia sta per terminare: domenica si corre il Gp d’Italia. Lo spettacolo del Mugello inizierà Giovedì, con la tradizionale conferenza stampa che apre ufficialmente le danze del nuovo weekend di gara della MotoGp. A rispondere alle domande dei giornalisti in sala saranno tanti ...

Rai 1 - salta la Conferenza stampa di presentazione dei palinsesti : caos a Viale Mazzini - le ragioni politiche : La conferenza stampa di presentazione dei programmi del daytime estivo di Rai1 (dal 10 giugno), prevista per domani a Viale Mazzini a Roma, è saltata. La comunicazione ufficiale è arrivata nella tarda mattinata odierna. TvBlog aveva anticipato la notizia informando del clima sempre più rovente tra l

Roma - i liceali del Virgilio alla Conferenza della massoneria : polemiche dei genitori. Il preside : “Fa parte della nostra società” : “I ragazzi devono studiare, sapere, conoscere. Solo così potranno essere persone consapevoli. La massoneria? Ha fatto parte della nostra storia e fa parte della nostra società”. E’ “unicamente formativo”, secondo il preside dell’Istituto Virgilio di Roma, Giuseppe Baldassarre, lo scopo dell’incontro facoltativo organizzato presso la sede del Grande Oriente d’Italia, al quale mercoledì pomeriggio parteciperà la classe 4a R del noto liceo classico ...

L’Agenzia dei Bugiardi in Home Video da oggi - foto e video esclusivi dalla Conferenza stampa di gennaio : Da oggi è possibile acquistare la commedia italiana di Volfango De Biasi. l'agenzia dei Bugiardi ha esordito al cinema il 14 gennaio È da oggi in Home video L’Agenzia dei Bugiardi, film diretto da Volfango De Biasi e ispirato al titolo francese “Alibi.com” di Philippe ...

Siamo stati alla Conferenza stampa dei terrapiattisti a Palermo : “La scoperta della forma delle terra è solo l'inizio. Da lì capiremo che tutto il resto è una grande mistificazione, a cominciare dalla storia dell'umanità scritta dai poteri forti”. Nonostante i toni beffardi dei giornalisti, i relatori del convegno che si terrà domani a Palermo con lo scopo principale di dimostrare che la terra è piatta, non sembrano badarci. E con tono pacato rispondono con calma nel corso di una conferenza ...

The Sinking City e Werewolf : The Apocalypse - Earthblood saranno solo alcuni dei titoli presenti alla Conferenza E3 di Bigben : Tramite un recente comunicato, Bigben è lieta di comunicare che prenderà parte all'E3 2019, che si svolgerà dall'11 al 14 giugno presso il Los Angeles Convention Center. L'imperdibile fiera losangelina sarà la perfetta vetrina per dare un attento sguardo alla lineup 2019 di videogiochi e accessori PC e PS4 di Bigben. Di seguito potete trovare la lista dei giochi presenti all'evento (ci sarà comunque spazio per qualche sorpresa): Cosa ne pensate? ...

Palermo - la nuova proprietà si presenta : le parole dei protagonisti in Conferenza stampa : Giornata importante in casa Palermo. conferenza stampa della nuova proprietà, con i rosanero che viaggiano tra il campo (ad una giornata dal termine è lotta con il Lecce per la promozione diretta in Serie A) e problemi extra, tra cui il deferimento che rischia di comprometterne il cammino. Ma intanto la nuova proprietà si è presentata a tifosi e giornalisti. Ecco le parole dei protagonisti. FOSCHI (DIRETTORE SPORTIVO) – ...

Conferenza stampa : Il Salone dei Sapori - Padova 8-12 maggio 2019 : Storia, scienza, nutrizione, sostenibilita', arte e gusto: tutti gli appuntamenti dell'evento che celebra il territorio e le sue eccellenze in occasione degli 800 anni del Palazzo della Ragione, del mercato ...

Roma - Ranieri in Conferenza : “Non mi interessa l’ego dei calciatori - l’obiettivo è la Champions” : Proseguire sulla strada della continuità tracciata nelle ultime partite. Questo l’obiettivo della Roma, che dopo il periodo turbolento sembra avere trovato la quadra. Domenica c’è la trasferta di Genoa, il tecnico giallorosso Claudio Ranieri ha presentato la gara in conferenza stampa. Ecco le sue parole. “Col Genoa mi aspetto una partita difficile, è una squadra che ha battuto Atalanta, Lazio e Juventus e noi dovremo ...

MotoGp – Giovedì la Conferenza stampa del Gp di Jerez de la Frontera : i nomi dei piloti protagonisti in Spagna : Dovizioso, Rossi, Marquez e non solo: i nomi dei piloti che parteciperanno alla conferenza stampa del Gp di Jerez de la Frontera E’ tutto pronto per il quarto round della stagione 2019 di MotoGp: domenica i piloti si sfideranno sul circuito di Jerez de la Frontera per il Gp di Spagna. Marc Marquez andrà sicuramente a caccia del riscatto dopo la caduta di Austin, mentre per Valentino Rossi e la sua Yamaha e la Ducati di Andrea ...