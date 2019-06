Clamoroso in Coppa d’Africa | i giocatori dello Zimbabwe minacciano di non giocare!

calcioweb.eu

(Di venerdì 21 giugno 2019) Lad’Africa deve ancora iniziare, ma già cominciano i problemi. Questa sera la gara inaugurale della competizione, tra Egitto e. Forse… Sì, perché i calciatorihanno minacciato di boicottare la partita. Motivo? Il mancato pagamento dei premi pattuiti. L’ultimo incontro tra una delegazione die la federazione, andato in scena la scorsa notte, non ha al momento sortito alcun effetto., oggi l’inizio: Egitto blindato Ieri isi erano rifiutati di allenare alla vigilia della partita, rimanendo chiusi in albergo in attesa di qualche chiarimento che non c’è stato. La Federcalcioha invece fatto sapere che la partita contro l’Egitto non sarebbe a rischio e non c’era alcuna minaccia di sciopero, interpretazione questa smentita invece da diversiche ...

