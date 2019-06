Bonafede | riforma della giustizia pronta entro dicembre

Bonafede - riforma processo e anche Csm : 1.17 Nella riunione sulla riforma del processo penale e civile "si è parlato di intercettazioni ma si è deciso di tenere da parte questo provvedimento" Così il guardasigilli Bonafede che aggiunge:"Avremo modo di tornarci, è importante salvaguardarle come strumento nella lotta alla corruzione".anche i "tempi del processo saranno stabiliti nella riforma con regole per farli rispettare, altrimenti ci saranno conseguenze disciplinari". C'è anche ...

Riforma giustizia 2019 : le mosse di Bonafede sulle intercettazioni : Riforma giustizia 2019: le mosse di Bonafede sulle intercettazioni È previsto per oggi il primo vertice sulla Riforma della giustizia, che vedrà sedersi allo stesso tavolo il primo ministro Giuseppe Conte, il guardasigilli Alfonso Bonafede e la ministra per la Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno. C’è la possibilità che anche Matteo Salvini prenda parte al vertice di questa sera (nonostante, in un primo momento, ne fosse rimasto ...

Alfonso Bonafede - la riforma della giustizia : intercettazioni - il punto per far saltare il banco con la Lega : Ecco la bozza di riforma della giustizia marchiata Alfonso Bonafede, il Guardasigilli grillino. riforma in tre passi: subito il disegno di legge per accelerare i tempi del processo penale e far entrare in vigore il blocco della prescrizione da gennaio 2020. Dunque una nuova legge sulle intercettazio

Caos procure : Bonafede va da Mattarella <br>Governo compatto per riforma CSM : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è salito al Quirinale per essere ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al quale "ha sentito il bisogno di rappresentare la sua preoccupazione" sulla bufera che ha investito procure e Csm e che ha fatto parlare di una nuova P2. Caos Csm, il presidente dell'Anm: 'Chi è coinvolto si dimetta' 5 membri togati del Csm hanno deciso di ...

Alfonso Bonafede da Mattarella : "Piano di riforma per il Csm" : Il ministro Alfonso Bonafede, “in un momento molto delicato legato alle vicende che hanno investito il Csm, ha sentito il bisogno di rappresentare la sua preoccupazione al Capo dello Stato con cui si è confrontato in un colloquio cordiale durato circa 30 minuti”. È quanto si apprende dal ministero della Giustizia.Nell’incontro con il presidente della Repubblica, Bonafede ha “parlato dell’importanza di ...

Csm - il ministro della Giustizia Bonafede : “Tutti dobbiamo cominciare a lavorare a una riforma”. Salvini : “È urgente” : Una riforma del Csm. L’inchiesta di Perugia – deflagrata nei giorni scorsi sulle toghe romane – potrebbe portare a breve a un cambiamento radicale del Consiglio superiore della magistratura. “Tutti dobbiamo cominciare a lavorare a una riforma del Csm, del resto era scritto nel contratto di governo. dobbiamo riflettere sulla possibilità di intervenire sul sistema elettorale. Più che i commenti in questo momento servono ...

Csm - Bonafede : “Serve una riforma - era scritto nel contratto”. E il vicepresidente Ermini non risponde su Lotti : “Tutti dobbiamo cominciare a lavorare ad una riforma del Csm, del resto era scritto nel contratto di governo. Dobbiamo riflettere sulla possibilità di intervenire sul sistema elettorale”. A rivendicarlo il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in merito alle vicende giudiziarie che hanno investito alcuni ex membri del Csm, a margine della relazione annuale dell’Anac, l’Autorità anticorruzione. Presente anche il ...

Giustizia - Bonafede : “Riforma penale? Salvini non è venuto ai vertici - ma entro 2019 troveremo accordo” : Dopo le tensioni tra M5s e la Lega di Matteo Salvini sul capitolo Giustizia, in particolare sulla riforma del processo penale e la prescrizione, è il ministro Alfonso Bonafede a rivendicare: “Accuse di Salvini? Niente polemiche, la riforma del processo penale si farà entro il 2019 e spero prima dell’estate di portarla all’attenzione del Cdm, anche perché è pronta da un mese e mezzo”, ha spiegato il ministro della ...

Giustizia - Di Maio : “Riforma penale? Bonafede aspetta da tempo incontro con Lega. Magari se si facessero i vertici…” : In attesa del voto delle Europee, restano diversi fronti aperti all’interno del governo. E tra questi, dopo le affermazioni di Salvini sui ritardi della riforma del processo penale, è tornata pure la Giustizia. “La riforma sarà snodo fondamentale dopo il 26 maggio, aspetto di vedere il testo del ministro Alfonso Bonafede, dato che ha ampiamente annunciato via stampa che è pronto”, aveva spiegato Salvini. Per poi tornare a ...

Bonafede - prossimo Cdm riforma giustizia : ANSA, - ROMA, 27 APR - "Sono sempre stato a favore del confronto politico, anche franco e schietto: come ho già detto, anche in assenza di ulteriori incontri, al prossimo Cdm utile, potremo approvare ...

