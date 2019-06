ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 giugno 2019) Chi viaggia per lavoro ed è alla ricerca di unparticolarmente sottile e leggero, ma dalle buone prestazioni, può prendere in considerazione l’X5con schermo da 14 pollici. Complessivamente offre un’autonomia sufficiente per svolgere tutto il giorno attività di produttività generale (Word, Excel, PowerPoint, Internet e Photoshop), ha una tastiera confortevole e tre connettori USB che fanno sempre comodo. Per contro, la webcam non è eccellente nel supporto delle videoconferenze. Non è un prodotto indicato per giocare, ma del resto la categoria business a cui appartiene non richiede questo.ultrasottile Asus ZenBook S13 in vendita a 1.800 euro Dopo averlo usato nel corso di due lunghi viaggi ne abbiamo apprezzato la leggerezza e la qualità costruttiva. Il prezzo di ...

Cascavel47 : Acer TravelMate X5 TMX514, il notebook da 980 grammi fatto apposta per lavorare in viaggio - netbookitalia : RT @notebookitalia: E brava Acer, che continua a sostenere la scuola digitale. Con “Le avventure dei Cyberkid”, ha donato 18 notebook Trave… - gannunziata : METROPOLIS #TECNOMANIA | Le mie ultime recensioni: #ACER Travelmate X3, il notebook che non teme il duro lavoro;… -