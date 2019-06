WTA Birmingham – Naomi Osaka out! Putintseva elimina la numero 1 al mondo

WTA Birmingham – Ashleigh Barty in scioltezza ai quarti di finale : a Jennifer Brady restano solo le briciole : Ashleigh Barty conquista con semplicità l’accesso ai quarti di finale del WTA di Birmingham: la tennista australiana supera Jennifer Brady in 2 set Servono appena 61 minuti ad Ashleigh Barty per accedere ai quarti di finale di Birmingham. La tennista australiana, numero 2 del ranking mondiale femminile e seconda testa di serie del torneo inglese, si è imposta senza problemi sulla statunitense Jennifer Brady (numero 66 WTA). Barty, neo ...

Tennis - WTA Birmingham 2019 : a Kristyna Pliskova la sfida in famiglia con la gemella Karolina : Si sono disputate oggi quattro partite del primo turno e quattro del secondo del WTA Premier sull’erba inglese di Birmingham e particolre curiosità suscitava il match tra le due gemelle della Repubblica Ceca Karolina e Kristyna Pliskova. Questo è anche stato l’unico match di giornata andato al terzo set e ha vinto Kristyna, la mancina e la meno quotata della famiglia: è numero 112 del mondo (ma due anni fa è stata numero 35), mentre la gemella è ...

WTA Birmingham – Kristyna si prende il derby delle Pliskova : Karolina - ko che vittoria della gemella ‘meno talentuosa’ : Kristyna Pliskova batte la gemella Karolina agli ottavi di finale del WTA di Birmingham: la numero 112 del mondo si prende una dolce vittoria Incontro davvero particolare nel WTA di Birmingham. Agli ottavi si sono affrontate due giocatrici molto ‘simili’: da una parte Pliskova e dall’altra… pure! Le gemelle più famose del tennis hanno regalato quasi 2 ore di spettacolo sull’erba britannica, in un match concluso al terzo set con un esito ...

WTA Birmingham – Ostapenko super al secondo turno : Konta ko in due set : Ostapenko vola al terzo turno del torneo WTA di Birmingham: la lettone manda al tappeto Konta Splendida vittoria di Ostapenko oggi nel secondo turno del torneo WTA di Birmingham. La tennista lettone ha mandato al tappeto la rivale Konta in soli due set, dopo un’ora e 21 minuti di gioco. La numero 37 del ranking mondiale femminile ha trionfato col punteggio di 6-3, 6-4, staccando il pass per il terzo turno del torneo in corso sui ...

WTA Birmingham – Venus Williams in scioltezza all’esordio : Sasnovich ko in due set : Venus Williams trionfa con facilità al primo turno del torneo WTA di Birmingham: la statunitense manda ko Sasnovich Dopo il rinvio di ieri a causa della pioggia che non ha permesso alla statunitense di fare il suo esordio, Venus Williams è finalmente scesa in campo oggi per il primo turno del torneo WTA di Birmingham. La sorella di Serena ha trionfato dopo meno di un’ora e mezza di gioco, mandando al tappeto l’avversaria ...

WTA Birmingham – Tutto facile per Barty al primo turno - l’australiana non dà scampo a Donna Vekic : La tennista australiana supera in due set la propria avversaria, imponendosi con il risultato di 6-3, 6-4 Ottimo esordio per Ashleigh Barty al torneo WTA di Birmingham, la tennista australiana non lascia scampo a Donna Vekic imponendosi con il punteggio di 6-3, 6-4. Partita in discesa per la numero 2 al mondo, che prende subito in mano il pallino del gioco, chiudendo la contesa dopo un’ora e tredici minuti di gioco. Nel prossimo ...

Tennis - WTA Birmingham 2019 : pioggia protagonista - quattro incontri rinviati. Avanza Naomi Osaka : In Inghilterra la pioggia continua ad essere protagonista: dopo tutte le difficoltà per portare a termine il torneo di Nottingham, anche nel WTA Premier di Birmingham il maltempo frena già lo svolgimento del primo turno. Soltanto sei dei dieci incontri in programma oggi vengono portati a termine. Nelle partite concluse spicca il successo in tre set della nipponica Naomi Osaka, che batte la greca Maria Sakkari con il punteggio di 6-1 4-6 6-3, ...

WTA Birmingham – Naomi Osaka soffre all’esordio : per battere Maria Sakkari servono 3 set : Esordio complicato per Naomi Osaka nel WTA di Birmingham: la numero 1 al mondo supera Maria Sakkari dopo 3 set Dopo una stagione su terra avara di soddisfazioni, Naomi Osaka cambia superficie e si approccia all’erba con una vittoria. Esordio ok, ma complicato per la tennista giapponese nel WTA di Birmingham. Sul verde britannico la tennista numero 1 al mondo ha avuto bisogno di 2 ore e 2 minuti di gioco per superare la greca Maria Sakkari, ...

WTA Birmingham – Esordio easy per Ostapenko : Swiatek spazzata via in meno di un’ora : Jelena Ostapenko supera senza problemi l’Esordio nel WTA di Birmingham: la tennista lettone batte in due set Iga Swiatek Bastano appena 52 minuti a Jelena Ostapenko per staccare il pass valevole per gli ottavi di finale del WTA di Birmingham. La tennista lettone, numero 37 al mondo, ha superato in 2 set la giovane Iga Swiatek, numero 65 del ranking mondiale femminile. Ostapenko, campionessa Roland Garros 2017, si è imposta con il punteggio ...

Tennis - WTA Birmingham 2019 : lunedì nero per le teste di serie dell’Est - Sabalenka e Svitolina subito fuori : Il lunedì d’apertura del WTA Premier di Birmingham, che vede in campo sia sei incontri di primo turno che gli ultimi match di qualificazione, vede subito in scena l’uscita di due teste di serie. La bielorussa Aryna Sabalenka e l’ucraina Elina Svitolina, numero 5 e 4 del seeding salutano già il torneo. L’una cede in poco meno di due ore alla giocatrice di Taipei Su-Wei Hsieh, che prevale per 6-3 2-6 7-6(1) rimarcando le ...

WTA Birmingham – Pliskova ok all’esordio : Buzarnescu sconfitta agilmente in due set : Karolina Pliskova ottiene una facile vittoria all’esordio nel WTA di Birmingham: la tennista ceca supera Mihaela Buzarnescu in 2 set Vittoria convincente all’esordio per Karolina Pliskova nel WTA di Birmingham. La tennista ceca, numero 3 al mondo e terza testa di serie del torneo britannico, si è imposta in 1 ora e 11 minuti su Mihaela Buzarnescu, numero 42 della classifica mondiale femminile. Pliskova ha trionfato in 2 set vinti con il ...

WTA Birmingham – Sabalenka eliminata al primo turno - Hsieh trionfa al tie-break : Sabalenka ko all’esordio, Hsieh trionfa al tie break e stacca il pass per il secondo turno del torneo WTA di Birmingham Esordio amaro per Sabalenka al torneo WTA di Birmingham: la tennista bielorussa è stata eliminata al tie-break dalla rivale Hsieh. La numero 10 al mondo ha ceduto alla sua avversaria, numero 28 del ranking WTA, dopo quasi due ore di gioco, col punteggio di 3-6, 6-2, 6-7.L'articolo WTA Birmingham – Sabalenka ...

WTA Birmingham – Svitolina ko all’esordio - Gasparyan vola al secondo turno : Niente da fare per Svitolina all’esordio nel torneo WTA di Birmingham: l’ucraina ko dopo tre set, al secondo turno ci va Gasparyan Esordio amaro per Svitolina nel torneo WTA di Birmingham: la tennista ucraina ha ceduto alla rivale Gasparyan al terzo set. La numero 7 del ranking WTA, dopo avr perso il primo set, ha tentato la rimonta, riuscendo a pareggiare i conti e rimandare tutto al terzo ed ultimo set. La rivale russa, ...