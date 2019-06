Un mondo plastificato | come fermarlo?

meteoweb.eu

(Di giovedì 20 giugno 2019) La plastica tanto utile quanto nociva. Con il tempo si è trasformata in una ‘religione del consumo’. Oggi l’uomo, ormai schiavo della sua comodità e miope di fronte alle catastrofiche conseguenze ambientali e climatiche di questo materiale, continua ad abusarne senza vergogna o forse, senza coscienza. La sua duttilità, la sua dinamicità, la sua “plasticità” hanno reso questo materiale un elemento indispensabile della nostra vita quotidiana. Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite, noi siamo diventati dipendenti (“addicted”) da essa, con gravi conseguenze per il pianeta, il quale sta annegando nell’inquinimento da plastica (“drowning in plastic pollution”). Masiamo arrivati a tutto ciò? La storia della plastica comincia tra il 1861 e il 1862, quando il britannico Alexander Parks brevettò il primo materiale semisitetico. Nonostante ciò, la plastica riscosse successo solo nei ...