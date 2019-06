Rio,morto cronista: indagava corruzione

Un altro giornalista è stato ucciso in Brasile:è Romario da Silva Barros,31 anni, trovatonella sua auto a Marica,città ad est da Rio da Janeiro. Lo riferisce la polizia locale. Barros lavorava per il sito Internet Lei Seca Maricà, che si occupa prevalentemente di cronaca cittadina. Secondo il Comitato internazionale per la difesa dei giornalisti, qualche volta il reporter si è occupato di vicende di. A fine maggio era stato ucciso sempre a Maricà il proprietario di un giornale locale.(Di giovedì 20 giugno 2019)