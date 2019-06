Raccolta carta e cartone | consigli per eco-vacanze

meteoweb.eu

(Di giovedì 20 giugno 2019) Dieci eco-per unadifferenziata virtuosa anche in estate sotto la pressione dei flussi turistici. Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi a base cellulosica, invita ad essere responsabili nei confronti dell’ambiente anche in vacanza. Da considerare, infatti, che se ogni italiano differenziasse dal resto dei rifiuti anche solo 3 riviste, 3 quotidiani, 2 scatole di gelati, 4 cartoni di succo di frutta e 2 fascette dello yogurt si raccoglierebbero ben 140mila tonnellate di, l’equivalente di un’intera discarica. Rifiuti ‘preziosi’ che possono tornare a nuova vita grazie al riciclo. Per un’eco-vacanza all’insegna della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, occorre dunque tenere a mente poche semplici regole: 1.Fare caso a tutte le situazioni in cui, anche d’estate, veniamo a contatto cone ...

LeoFantesca : @emlistar @pieroomega @SaltSimo @fabio_tiberia @ilmessaggeroit @virginiaraggi Per non parlare della raccolta porta… - attilioc39 : RT @periucs: Questo è il nuovo cassonetto per la raccolta indifferenziata che stanno mettendo a #bologna, si apre tramite carta elettronica… - RosarioBallator : @Comune_Cagliari c’è un problema con la raccolta della carta a genneruxi o avete già smesso di ritirare i rifiuti?… -