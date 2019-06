Nuoto | Settecolli 2019 Passa da Roma la nuova sfida di Gregorio Paltrinieri e Gabriele

Nuoto - Settecolli 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti : Ormai ci siamo. Dal 21 al 23 giugno (l’atteso Trofeo Settecolli, giunto alla sua 56esima edizione (clicca qui per il programma), andrà in scena e sarà una grande occasioni per i partecipanti di gareggiare in una piscina unica come quella del Foro Italico in Roma, nel contempo testarsi in vista dei Mondiali 2019 a Gwangju, in Corea del Sud, previsti dal 21 al 28 luglio Si preannuncia una manifestazione dall’alto tasso tecnico con la ...

Nuoto - Settecolli 2019 : tutte le stelle straniere presenti. Il rientro di Manaudou - Hosszu e Le Clos prendono la mira per Gwangju : E’ un Settecolli sempre più internazionale quello che nel fine settimana andrà in scena nella piscina del Foro Italico a un mese dall’inizio dei Mondiali di Gwangju. Se la Nazionale azzurra al gran completo farà tappa a Roma sulla strada per la Corea, sono tante anche le stelle internazionali che utilizzeranno la tre giorni italiana come passaggio fondamentale in vista della kermesse mondiale asiatica. I fari sono puntati soprattutto ...

Nuoto - Settecolli 2019 : tutti i big italiani presenti. Al via Pellegrini - Quadarella - Detti e Paltrinieri : Tappa di passaggio o esame di riparazione. Il Settecolli 2019, più di altre edizioni, divide letteralmente in due l’ItalNuoto che si appresta ad essere protagonista alla piscina del Foro Italico da venerdì a domenica. Da una parte le star che hanno già in tasca il pass per i Mondiali di Gwangju che non hanno come obiettivo il risultato cronometrico ma solo la preparazione dell’evento iridato attraverso il confronto con grandi avversari che ...