Non disturbare di Paola Perego slitta | la prima puntata della seconda edizione andrà in

(Di giovedì 20 giugno 2019) Variazione di palinsesto a Rai1. Domani sera, venerdì 21 giugno 2019, subito dopo Techetechetè, nonin onda Seat Music Awards Again 2019 (ossia una sorta di best of delle due serate Seat Music Awards) bensì - a partire dalle 21.15 - La Traviata, in diretta dall'Arena di Verona, per omaggiare ulteriormente il regista Franco Zeffirelli, scomparso nei giorni scorsi. Addio a Franco Zeffirelli, eccezionale omaggio di Rai 1: La Traviata in diretta dall'Arena di Verona L'inaugurazione dell'Arena Opera Festival 2019 in diretta su Rai 1. Nondi, lain onda venerdì 28 giugno pubblicato su TVBlog.it 20 giugno 2019 13:23.

