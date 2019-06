Netflix Italia aumenta prezzi degli abbonamenti Standard e Premium

Netflix aumenta il costo dei propri abbonamenti in Italia : Risveglio amaro per gli utenti Italiani fruitori del servizio streaming per eccellenza, poiché Netflix Italia ha confermato l’aumento dei prezzi dei suoi rispettivi abbonamenti. Tale aumento riguarda “solo” il piano Standard e quello Premium. Dunque il costo del piano Base rimane invariato, almeno al momento. Il piano Standard prevederà un aumento pari ad 1€ al mese, passando dai precedenti 10,99€ agli attuali 11,99€ al mese. ...

Netflix aumenta i prezzi degli abbonamenti in Italia : ecco cosa cambia : Netflix ha aumentato anche in Italia i prezzi dei suoi abbonamenti. Dopo gli Stati Uniti, i rincari arrivano quindi ufficialmente anche nel nostro Paese: il piano Standard, che permette la visione di contenuti in full hd su due schermi contemporaneamente passa dagli attuali 10,99 € a 11,99 € (un aumento di un euro quindi). Quello Premium invece, passa da 13,99 € a 15,99 €, con un aumento di 2 euro. Rimane invariata invece solo la tariffa base, ...

Netflix Italia il catalogo Serie Tv : Dear White People 3 dal 2 agosto : Netflix Italia catalogo Serie Tv- Elenco delle Serie tv presenti nel catalogo ItalianoNetflix Italia catalogo Serie TV – Netflix è ormai diventato un punto di riferimento in Italia per quanto riguarda le Serie tv. L’obiettivo di questo articolo è quello di fare un po’ d’ordine, almeno per il reparto Serie tv, e proporvi questo elenco sempre aggiornato sui contenuti seriali che sono presenti sulla piattaforma Italiana del ...

Netflix ripristina la prova gratuita in Italia - ma questa volta solo per 7 giorni : Lo scorso aprile Netflix ha deciso di rimuovere il periodo di prova gratuito della durata di un mese manifestando la propria posizione in merito alla questione con una dichiarazione ufficiale piuttosto elusiva. Anche se potrebbe trattarsi di una scelta per contrastare i consumatori che approfittano delle prove gratuite senza mai aderire a nessun abbonamento, la società ha deciso di concedere nuovamente la prova gratuita al Bel paese, ma questa ...

Phishing ai clienti di Netflix Irlanda. Se arrivano in Italia non cascate nel tranello : Il Phishing è un problema noto e una grave minaccia per la sicurezza informatica, che presto potrebbe bersagliare malcapitati utenti di Netflix. Per ora l’allarme riguarda l’Irlanda, dove i cybercriminali hanno recapitato a un cospicuo numero di utenti Netflix una comunicazione che al primo sguardo avrebbe potuto trarre in inganno chiunque: “Gentile cliente, durante i regolari processi di manutenzione e verifica, abbiamo rilevato un ...

La casa di carta 3 - Netflix rilascia indizi sul nome di un membro nelle città italiane : Il Professore e la sua banda stanno per tornare: tra un mese i componenti si riuniranno per salvare Rio e mettere a segno un colpo ancora più spettacolare del precedente. I ladri più famosi di Netflix ritorneranno il 19 luglio con gli episodi inediti della terza parte. Dal trailer pubblicato settimane fa e da alcune anticipazioni diffuse in rete, è chiaro al pubblico che le nuove imprese scateneranno più adrenalina e il mix di amori, tradimenti ...

Criminal - David Tennant e Hayley Aatwell nella serie Netflix europea (ma senza l'Italia) : Netflix conquista l'Europa ma esclude l'Italia. Naturalmente non parliamo nello specifico della piattaforma presente in Italia e anche con importanti contenuti originali sia già realizzati (da Suburra a Baby) sia in arrivo (Luna Nera, Curon), ma di un nuovo progetto in arrivo in autunno che coinvolge più paesi europei ma non il nostro.Le regine europee di Netflix sono Regno Unito, Spagna, Germania e Francia e se sulle prime tre è facile ...

Le riprese de La Luna Nera sbarcano a Celleno : la serie italiana Netflix prende forma : Continuano con successo le riprese de La Luna Nera, la nuova serie italiana Netflix dopo Suburra e Baby. I fan sono già in trepidante attesa perché la nuova serie regalerà al pubblico un altro volto della serialità italiana dopo i due della criminalità legati agli altri due show, e si preparano a scoprire qualcosa di più su quella che sarà la trama ma, soprattutto, sulla messa in onda. Al momento sembra che le riprese andranno avanti ancora per ...

Gli italiani amano sempre più lo streaming e Netflix è la piattaforma regina : Un nuovo sondaggio condotto da Toluna su oltre 1.000 intervistati conferma che in Italia le piattaforme di video in streaming sono sempre più di moda L'articolo Gli italiani amano sempre più lo streaming e Netflix è la piattaforma regina proviene da TuttoAndroid.