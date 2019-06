Netflix dal 4 luglio aumentano i prezzi dell’abbonamento in Italia

Julie Andrews nel cast della serie sui Bridgerton prodotta da Shondaland per Netflix : Julie Andrews darà la voce a Lady Whistledown, nella serie senza titolo prodotta dalla Shondaland di Shonda Rhimes per Netflix.L’accordo tra Netflix e Shonda Rhimes e la sua casa di produzione “Shondaland” è del 2017, e solo ora arrivano le prime informazioni sui progetti che la produttrice sta preparando per il servizio streaming. Julie Andrews entra nel cast del progetto senza titolo basato sulla serie di Bridgerton, collana ...

Penn Badgley racconta il passaggio di You da Lifetime a Netflix - dalla pre-morte al dibattito virale sullo stalking : Il passaggio della serie You da Lifetime a Netflix ne ha decretato il successo mondiale e la salvezza da una cancellazione certa. Lo scorso autunno la pay tv americana aveva deciso di non rinnovare la serie ispirata ai romanzi di Caroline Kepnes dopo la prima stagione, ma quando Netflix l'ha rilevata e portata sulla sua piattaforma qualcosa è cambiato: la serie è diventata subito un fenomeno virale da 40 milioni di flussi streaming nel ...

Cosa guardare su Netflix e Prime Video dal 31 maggio - le migliori serie da Good Omens a When They See Us : Scegliere Cosa guardare su Netflix e Prime Video è sempre complicato, ma dal 31 maggio lo sarà ancora un po' di più. Venerdì, infatti, arrivano alcune tra le serie tv più attese della prima metà del 2019. Iniziamo con le nuove uscite su Netflix. Il 31 maggio debutta When They See Us, miniserie ideata, scritta, prodotta e diretta da Ava DuVernay. È composta da cinque episodi e racconta di come cinque ragazzi di colore originari di Harlem ...

Orange Is The New Black 7 - l'ultima stagione dal 26 luglio 2019 su Netflix (Video) : C'è chi si deve ancora riprendere dai finali di The Big Bang Theory e di Game of Thrones, e Netflix ci ricorda che un'altra serie che ci ha tenuto compagnia per tanto tempo sta per finire. La piattaforma di streaming ha infatti annunciato oggi la data di uscita della settima ed ultima stagione di Orange is The New Black, una delle sue prime serie tv originali, lanciata prima ancora che Netflix diventasse il colosso che è oggi.Le ragazze del ...

Battery drain causato dall’app di Netflix? Ecco come risolvere : L'app di Netflix per Android potrebbe essere la causa di un consumo eccessivo nella batteria, a causa di un problemino quando inattiva: Ecco come risolverlo. L'articolo Battery drain causato dall’app di Netflix? Ecco come risolvere proviene da TuttoAndroid.

Disincanto - dal 20 settembre 2019 i nuovi episodi su Netflix : Tremate, tremate le storie fantasy di Netflix son tornate: giovedì 16 maggio, la piattaforma di streaming legale americana ha annunciato che da venerdì 20 settembre 2019 saranno disponibili le nuove puntate della serie d’animazione Disicanto, cioè i dieci episodi che andranno a comporre la seconda metà della prima stagione dell’ultima opera di Matt Groening. Non solo: nel 2020 e nel 2021 usciranno altri venti episodi, anche stavolta ...

The CW non rinnova l’accordo con Netflix : le sue serie tv destinate a sparire dalla piattaforma? : La nuova missione delle reti sembra essere quella di avere una propria piattaforma e segare le gambe, in qualche modo, ai rivali, che sia questo lo stesso destino di The CW contro Netflix? Le prime notizie che arrivano dagli Usa non lasciano pensare a niente di buono e anche se, al momento, non sembra che la questione riguarderà le "vecchie" serie, altra storia sarà quella di Batwoman, Katy Keene e Nancy Drew, i tre nuovi show ordinati dalla ...

Lucifer è una delle serie Netflix più viste a una settimana dal debutto della quarta stagione : La quarta stagione di Lucifer ha debuttato su Netflix meno di una settimana fa, eppure i fan si sono già dati al binge watching sfrenato. Lo show, cancellato lo scorso anno da Fox, è stato acquistato dal colosso di streaming, che non si è lasciato sfuggire l'opportunità di promuovere una delle serie più amate a livello globale. La campagna mediatica indetta dai fan, che al grido di #SaveLucifer hanno cercato di attirare l'attenzione dei network, ...

Still Laugh-In su Netflix dal 14 maggio - Lily Tomlin - Billy Crystal - Neil Patrick Harris e altri celebrano gli anni della grande comicità americana : La NBC è sempre stata la casa della comicità più popolare negli Stati Uniti e l'arrivo di Still Laugh-In su Netflix può considerarsi quindi un omaggio a una trasmissione di grande successo e alla rete che l'ha ospitata per anni. Rowan & Martin's Laugh-In, infatti, è andata in onda tra il 1968 e il 1973 e ha portato alla NBC e sugli schermi degli americani del tempo un tipo di comicità sovversivo e rivoluzionario, diventato in breve tempo ...