Naufragio tra Spagna e Marocco | morte 22 persone | i corpi buttati in mare per sopravvivere

Naufragio nel Mediterraneo : 38 migranti salvati - tra cui 9 bimbi. Si cercano dispersi : Un'altra tragedia in mare. Organizzazione internazionale per le migrazioni e la Guardia costiera libica hanno comunicato sui loro profili Twitter l'avvenuto recupero in . are di 38 superstiti, tra cui 9 bambini. Ma ci sarebbero delle vittime. Le operazioni di ricerca e soccorso sarebbero ancora in corso.

Migranti - Naufragio al largo della Tunisia : «Almeno 70 morti». Salvini a Conte : «Serve una strategia comune» : ... ma per consolidarli «Serve un vero e proprio salto di qualità nella politica estera italiana nella sua collegialità, investendo profili di natura economica-commerciale e di politica estera tout ...

La strana ondata di partenze : 70 migranti morti in un Naufragio : Claudio Cartaldo Allarme in mare: dopo i due soccorsi di ieri, la Libia intercetta altri 2 barconi. Un'altro è alla deriva. naufragio in Tunisia Sarà colpa del bel tempo. Sarà l'avvicinarsi dell'estate. Ma il boom di barconi che in queste ore stanno partendo dalla Libia lascia materia per riflettere su cosa stia succedendo sulle coste libiche. Neppure nei giordi di guerra, con l'attacco di Haftar alla capitale controllata dal governo ...