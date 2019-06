Le notizie del giorno – Caos iscrizioni e ripescaggi in Serie B e C | addio in casa

Ultime notizie Roma del 19-06-2019 ore 20 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto della redazione da Francesco Vitale in studio questa sera sarà un consiglio dei ministri interessante porteremo un testo per rispondere a Bruxelles non c’è il premier Giuseppe Conte che annuncia anche la stessa mente di bilancio parlando al Senato in vista del consiglio di domani venerdì sera mi ha sottolineato che l’Unione Europea Dovrà decidere non solo da chi Ma anche ...

Ultime notizie Roma del 19-06-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio il giorno dell’esame di maturità per 520000 studenti che affrontano la prima prova tra le tracce preparate dal Miur per i ragazzi nati nel 2000 la poesia del primo Ungaretti con il porto sepolto Corrado stajano eredità del 900 anche il giorno della civetta e della lotta alla mafia la traccia del tema di attualità è dedicata al Generale Carlo ...

Ultime notizie Roma del 19-06-2019 ore 14 : 10 : Roma Daily News radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio è stato fermato dalla polizia francese l’ex presidente dell’uefa Michel Platini ed ex campione della Juventus adesso in custodia presso l’anticorruzione della polizia di nell’ ambito dell’ inchiesta per corruzione in Francia sull’assegnazione dei mondiali di calcio del 2022 al Qatar ...

